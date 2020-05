Norsk reinsdyrpølse avvist - regnet som biologisk trussel

SKUESPILLER: Russell Crowe på premieren på serien «The Loudest Voice» i Paris i juni 2019. Der spilte han hovedrollen som Fox-sjef Roger Ailes. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Hollywood-stjerne Russell Crowe forteller at en reinsdyrpølse han fikk tilsendt fra Norge ble ansett for å være en biologisk sikkerhetsrisiko.

Nå nettopp

Fredag morgen legger newzealenderen som store deler av tiden bor i Australia, ut flere bilder av tolldokumenter på sin Twitter-konto:

«Muligens den mest ut av det blå Twitter-meldingen du leser i dag ... Uansett hvem som prøver å sende meg reinsdyrsalami fra Norge, vennligst vit at varene dine er vurdert til å være en biologisk sikkerhetsrisiko og er sendt tilbake til Norge.»







Til meldingen har han lagt ved tre bilder av dokumenter fra den australske regjeringen. Ifølge bildene er de fra Jordbruks-, vann- og miljøverndepartementet. De omhandler eksport av varer og blir stoppet etter Biosikkerhetsloven av 2015.

Det står at den internasjonale forsendelsen ikke møtte australske standarder. Varene er tilsynelatende inspisert ved et tollkontor i Sydney, og nå fjernet fra australsk territorium.

Australias strenge grensekontroll er beryktet, særlig fra TV-serien «Border Security: Australia’s Front line», som også er sendt i Norge under navnet «Grensevakten». Siden landet er en isolert øy og har et helt spesielt dyre- og planteliv, har de strenge regler for å unngå potensielle farer mot disse.

Hvor Russell Crowe bor i Australia er ganske kjent, og et av hjemmene ble omtalt internasjonalt under de voldsomme skogbrannene i landet i fjor.

HJEMME: Crowe har bodd i Australia siden han var fire år. Her er han i begravelse i Sydney 3. mars i år. Foto: PETER RAE / AAP

Han har flere boliger i Australia, men gården hans i Nana Glen i delstaten New South Wales, der også foreldrene hans bor på den 400 hektar store eiendommen, ble rammet av brann i november.

Crowe har flere ganger, blant annet til The Guardian, snakket om at han alltid liker å reise hjem til Australia når han er ferdig med filmjobbing utenlands.

Hvorvidt han liker norsk reinsdyrpølse vites ikke.

Publisert: 29.05.20 kl. 16:01

