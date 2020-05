DUO: Dominic Morgen (Dempsey) skryter Massimo Ruggero (Borghi) opp i investeringsskyene foran samtlige kolleger. Foto: TV2/CMORE

TV-anmeldelse «Devils»: Rot i finansene

Djevelsk. Som i forutsigbart og kjedelig.

Nå nettopp

Devils

Italiensk/britisk thrillerserie i 10 deler basert på en bok av Guido Maria Brera

Med: Patrick Dempsey, Alessandro Borghi, Kasia Smutniak, Laia Costa, Lars Mikkelsen

Regi: Nick Hurran, Jan Michelini

Premiere på CMore og TV2 Sumo søndag 10. mai.

Sendes søndager.

Finanskrisen i 2008 rammet ikke de som gikk over styr i egne mandater og derivater. Den smalt i kontotrynet på vanlige folk som ikke skjønte hva som skjedde, og uansett ikke hadde noen mulighet til å forsvare seg.

Slik systemkritikk ligger i bunnen av «Devils». Samtidig prøver den å trekke linjer fra barndommens svik til skruppelløs økonomisk kynisme og private nedturer.

Dessverre framstår den likevel mer som en kjølig lapskaus av «American Psycho», «Exit» og selvsagt «Billions», enn «The Big Short».

Vi er i datidens finanshovedstad, London. Djevlene i tittelen er investeringsbankene, de som leder dem og de som står på meglergulvet og lurer folk på flere språk. Alle mann alle venter på å tjene penger på at noen bommer på renteoppgang og egne feilslåtte investeringer. De er, som vanlig, litt av en gjeng.

I New York London Investment Bank (NYL) er toppsjefen Dominic Morgan (Patrick «McDreamy» Dempsey) streng, muligens rettferdig, muligens bare kynisk. Seere som kommer for Dempsey blir ikke skuffet over hans evne til å være snikete sølvrev. De vil muligens bli litt skuffet over at han egentlig bare er en passe perifer aktør i hovedfortellingen.

SOLO: Massimo Ruggero (Borghi) får enda en sjokkerende og viktig telefon. Foto: TV2/CMORE

Hans lovende myndling - og forteller - Massimo Ruggero (Borghi) har en forkjærlighet for djevelsk forutsigbare litterære klisjéer. Derfor åpnes det like greit med Baudelaires presise, men slitte trope om at «The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn't exist». Mesterlig brukt i «The Usual Suspects» (1995), snublende svulstig her.

Det skal bli flere slike, om lysengler som faller og guder som feiler. Gjerne kombinert med regissørens passe umotiverte og inkonsekvente bruk av «bullet time»-effekten fra «The Matrix». Samt tilsvarende bruk av «glitch» og fokushakking. For eksempel når man søker å vise hvordan en finanstaktiker tenker mens de nådeløse sekundene tikker på skjermen. Det framstår passe datert, uten at dét virker bevisst.

De første episodene har både shorting, litt snorting og kopulering på do. Det blir det mindre og mindre av utover sesongen, men de kvinnelige rollene forblir merkelig seksualiserte. Sofia Flores (Costa) har i det minste et motiv for handlingene sine. Danske Lars Mikkelsen (House of Cards) er en slags Wikileaks-karakter som roter opp sannheten i bakgrunnen. Porsche har tydeligvis lagt igjen mye penger i produksjonen.

DUO: Her er de igjen. Dempsey til venstre. Borghi til høyre. Foto: TV2/CMORE

Ja, også skjer det et selvmord. Som kanskje ikke er et selvmord. I åpent glass og stein-blått kontorlandskap.

I motsetning til «Billions» er ikke «Devils» såpete og tilfeldig i sømmene. Likevel får man verken sympati eller interesse for noen av karakterne. Selv om grep som gjøres et stykke over halvveis gir flere moralske motiv.

Koblingen mot virkelige nyhetshendelser er det som får serien til å henge sammen. For verden har generelt har vært ganske underlig de siste 10-12 årene.

Likevel: Dette er altså fornyet til en ny sesong.

Jeg skjønner ærlig talt ikke helt hvorfor.

Anmelderen har sett åtte episoder.

Publisert: 10.05.20 kl. 13:32

Fra andre aviser