THE BRIDE: Uma Thurman som Beatrix Kiddo/ The Bride i «Kill Bill vol. 1». Foto: Nordisk Film

Tarantino har ny idé til «Kill Bill vol. 3»

Quentin Tarantino sier i et ferskt intervju at en tredje «Kill Bill»-film fremdeles er aktuell, men at det kan gå så mye som tre år før han får laget den.

Regissøren har lenge snakket om at han har lyst til å fullføre «Kill Bill»-trilogien. Men i et radiointervju med Andy Cohen, sier Tarantino at filmen absolutt er aktuell.

– Jeg spiste middag med Uma Thurman i går kveld, sier han ifølge IndieWire.

– Vi var på en skikkelig kul japansk restaurant. Og jeg har en tanke om hva jeg kan gjøre med den. Det var hele greia, å finne et konsept. Hva har skjedd med The Bride siden sist? Og hva vil jeg gjøre?

RADARPAR: Quentin Tarantino og Uma Thurman på den røde løperen i Cannes på filmfestivalen i 2014. Foto: Alastair Grant / AP

Regissøren understreker at han ikke ville dikte opp en hvilken som helst historie.

– Karakteren fortjener bedre. The Bride har kjempet lenge og hardt. Jeg har en idé nå som kan være interessant, men jeg vil uansett ikke gjøre det på en stund. Det vil gå minst tre år. Men det ligger definitivt i kortene.

Ifølge filmnettstedet var en av Tarantinos tidligere ideer å konsentrere seg om Vernita Greens nå voksne datter, og hennes hevntog mot The Bride.

Tarantino ble nylig Golden Globe-nominert for sin niende film «Once Upon a Time in Hollywood». Han har også hevdet at han skal gi seg som filmskaper etter sin tiende film.

Publisert: 12.12.19 kl. 02:01

