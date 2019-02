DOKUMENTERT: Marianne Ihlen, her fotografert i 2008 på Larkollen. Foto: Bjørn Frostad

Leonard Cohens eks, Marianne Ihlen, hyllet på filmfestival

PARK CITY, UTAH (VG) Det kompliserte kjærlighetsforholdet mellom Leonard Cohen og hans norske muse Marianne Ihlen får nytt liv i en ny dokumentar.

Mari Glans

Publisert: 26.02.19 16:33







– Marianne var et utrolig generøst menneske, som hadde en enorm innvirkning på livet mitt, sa en tydelig rørt regissør Nick Broomfield, etter den aller første visningen av hans nye dokumentar «Marianne & Leonard: Words of Love».

VG +: Cohens siste kjærlighetsbrev til Marianne

Premieren fant sted på den prestisjetunge Sundance filmfestival, hvor VG var til stede.

Regissøren var ikke den eneste som måtte kjempe mot tårene. I løpet av de siste ti minuttene av filmen, var det mye høylytt hulking og snufsing i den fullsatte kinosalen. Og da dokumentaren var over, runget applausen i salen.

2016: Leonard Cohen er død

Hjertet av filmen er det legendariske kjærlighetsforholdet mellom sanger Leonard Cohen og norske Marianne Ihlen, som ble udødeliggjort gjennom låtene «So long, Marianne» og «Bird on a Wire».

Dokumentaren er også en ærlig skildring av Cohens prioritering av piker, vin (og dop) og sang fremfor sin norske kjæreste og muse, og ikke minst de mørke sidene av det frigjorte 60-tallet.

Det siste store intervjuet: – Jeg er klar for å møte døden

Særlig setter Broomfield fingeren på hva slags innvirkning det løsslupne tiåret hadde på ekteskap og ikke minst barna som vokste opp i denne kaotiske virkeligheten.

Gresk romatikk

Historien begynner på Hydra, den greske øya Ihlen flyttet til med sin daværende ektemann, forfatteren Axel Jensen, i 1958. De neste ti årene skulle Hydra bli en magnet for musikere, forfattere, fotografer, filmskapere og andre kreative sjeler. De bosatte seg på øya for å vie seg til kunsten og 60-tallets filosofi om fri kjærlighet i kombinasjon med en mildt sagt liberal omgang med rusmidler.

Cohen til VG i 2012: – Jeg har prøvd å finne ut hva det er med meg og Norge

Mange som dro hit var på søken etter en mening med livet. Nick Broomfield var en av dem som prøvde å «finne seg sjæl» da han traff Marianne på Hydra i 1968. Det ble et møte som skulle endre livet hans for alltid.

– Jeg var bare 20 år gammel da jeg traff henne, og hadde ingen anelse om hva jeg skulle bruke livet mitt til. Marianne tok seg tid til å lytte, da jeg betrodde meg til henne om denne fremtidsangsten. Jeg var hobbyfotograf på den tiden, og hun vekket interessen min for dokumentarfilm ved å tipse meg om Pennebaker og vise meg filmen han hadde laget om Bob Dylan. Hun var den første som oppmuntret meg til å bli regissør, forteller Broomfield.

Siden har han blitt en av Englands mest kjente dokumentarfilmskapere. Han står blant annet bak titler som «Kurt & Courtney» og «Whitney: Can I Be Me?». «Marianne & Leonard» er hans første skildring av en kjærlighetshistorie.

– Det var en stor utfordring for dette gamle hjertet, men det var også lærerikt. Ideen om å være en muse er litt gammeldags, særlig i vår kapitalistiske verden hvor folk har glemt verdien av å yte for andre uten å få betalt. Marianne ba aldri om å få noe igjen for sin assistanse. Hun brydde seg ikke om penger. I stedet var hun utrolig omsorgsfull og hadde en sjelden evne til å få folk til å oppdage sine egne talenter, sier han.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

På 60-tallet var Broomfield en av Ihlens elskere i en kort periode, og de to forble venner livet ut. Dokumentaren er ispedd mange av hans personlige minner om Marianne, og inneholder også intervjuer med mange som kjente både henne og Cohen. En av kildene er Jan Christian Mollestad, Ihlens norske venn, som også er en av filmens produsenter.

En norsk muse

Da Marianne traff Broomfield, hadde hun allerede innledet et forhold til Leonard Cohen. Axel Jensen forlot henne for en annen kvinne etter bare et par år på øya, og like etterpå traff hun den kanadiske poeten. Han fikk øye på henne mens hun var ute og handlet, og spurte om ikke Marianne ville holde ham og vennene med selskap. De satt utenfor butikken og koste seg med et glass, ifølge dokumentaren.

Dette ble starten på et kjærlighetsforhold som ingen av dem egentlig ble helt ferdig med, selv om de skilte lag rundt ti turbulente år senere. I starten var det imidlertid ren idyll. Ihlen har beskrevet de første årene med Cohen som noen av de lykkeligste i hennes liv. Han skrev og skrev, og hun var hans muse som oppmuntret, passet på og tok vare på ham.

– Vi hørte på musikk, badet, drakk, diskuterte og elsket, forteller hun i dokumentaren.

Etter hvert begynte paret å tilbringe mer og mer tid fra hverandre, fordi Cohen var mye i USA og jobbet med sin sangkarriere, mens Ihlen ble igjen på Hydra. Massiv turnévirksomhet gjorde det også vanskelig for paret, og sjalusi og lengselen etter Cohen ble etter hvert for tøff å takle for Ihlen.

Lest denne?: Derfor fikk Cohen toppkarakter av VG i Oslo Spektrum i 2013

Til slutt hun bestemte seg for å avslutte forholdet, og i 1973 flyttet hun hjem til Norge hvor hun etablerte seg med en ny mann. Men hun tok med seg Cohen i hjertet, og på hennes dødsleie i 2016 sendte han henne et nå berømt avskjedsbrev som leses opp i sin helhet i filmen.

Vi får også se hvordan Ihlen reagerer på å høre en siste hilsen fra sin gamle kjærlighet. Men Broomfields beundring og respekt for Ihlen er vel så følelsesladd.

– Jeg skylder henne mye, det er vi mange som gjør, sa en beveget regissør.

Det er ennå ikke kjent når «Marianne & Leonard: Words of Love» skal vises i Norge.