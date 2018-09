«Skjelvet» hadde årets beste åpningshelg - slo «Mamma Mia!»

Storfilmen «Skjelvet» slår alle rekorder, og seiler opp med den beste åpningshelgen i 2018.

Hele 154 840 stykker strømmet til kinoen for å se katastrofefilmen «Skjelvet» i helgen. Filmen, som hadde premiere 31. august, er dermed den best besøke filmen i løpet av en åpningshelg i 2018.

«Skjelvet» er regissør Johan Andreas Andersens debut som spillefilmprodusent, og det er Fantefilm som står bak produksjonen. Fantefilm laget også forgjengeren til «Skjelvet», «Bølgen».

«Skjelvet», som kan skilte med navn som Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner på rollelisten, slår dermed de store sommerfilmene fra Hollywood - som Tom Cruise - filmen «Mission Impossible - Fallout» og «Mamma Mia! Here we go again».

Ikke bare slår «Skjelvet» de internasjonale blockbusterne, med sine over 154 800 har filmen den nest sterkeste åpningshelgen for en norsk film noensinne, melder Norsk Film Distribusjon mandag.

Den eneste norske filmen som har slått «Skjelvet» er «Kon-Tiki», som hadde over 165.000 besøkende i løpet av den første helgen filmen ble vist, som er tilbake til mai 2015.

«Skjelvet»-forgjengeren «Bølgen» hadde 135 000 besøkende i løpet av sin åpningshelg.