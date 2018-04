STJERNESAMARBEID: Den norske filmregissøren André Øvredal skal samarbeide med Guillermo Del Toro om et stort, nytt filmprosjekt. Foto: Tor Høvik

André Øvredal klar for ny Hollywood-film

Brikkene ser ut til å falle på plass for skrekkfilm-prosjektet til Guillermo Del Toro og den norske Hollywood-regissøren André Øvredal.

Flere amerikanske medier melder dette fredag kveld, blant annet Variety og Deadline Hollywood . Prosjektet det handler om er «Scary Stories to Tell in the Dark», basert på bøkene til Alvin Schwartz. Fredag ble det klart at selskaper som CBS Films and Entertainment One går sammen om å finansiere prosjektet.

Variety skriver at det er filmskaper Guillermo Del Toro og hans team som står bak manuskriptet, mens norske André Øvredal skal regissere filmen. Det er ventet at innspillingen starter i Toronto til sommeren, i følge Variety.

Mexikanskfødte Guillermo Del Toro ble senest i mars i år tildelt en Oscar for regien på «The Shape of Water», som også ble Beste film under årets kåring. Norske Øvredal er blant annet kjent for filmen «Trolljegeren».

Da nordmannen debuterte i Hollywood med skrekkfilmen «The Autopsy of Jane Doe» , fikk han ros av selveste Stephen King på Twitter

«Scary Stories to Tell in the Dark» handler kort fortalt om en gruppe tenåringer som må løse flere mystiske drapsgåter i småbyen hvor de bor.

Selskapene som står bak finansieringen legger ikke skjul på de har store forventninger til dette prosjektet.

– Folk kommer til å hoppe stolene på kinoer over hele verden, uttaler Steve Bertram, direktør for eOne.

