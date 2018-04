STOLT FAR: «The Rock» hyller kvinner verden over i gledesrus etter å ha nok en gang blitt far. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

«The Rock» ble far - igjen

Publisert: 24.04.18 04:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-04-24T02:16:34Z

Hollywood-stjernen Dwayne Johnson (45) har fått sin tredje datter.

Det er ikke bare britiske kongelig som jubler for babylykke om dagen.

Mandag kveld var det en annen verdensstjerne som til sine 103 millioner følgere på Instagram delte følgende bilde:

I en følelsesladet Instagram-post kunne actionhelten fortelle omverdenen at han hadde blitt far - igjen.

Tiana Gia Johnson er den tredje datteren han får. Den andre sammen med den nåværende kjæresten Lauren Hashian. Han har også en 16 år gammel datter med eks-kona Dany Garcia.

I posten skriver « The Rock » blant annet følgende: « ... det er vanskelig å beskrive det nye nivået av kjærlighet, respekt og beundring jeg har for Lauren, mødre og kvinner der ute ... »

Hashian har på sin side ikke delt noe på sosiale medier ennå, men har tidligere blant annet delt dette bildet da de annonserte at de skulle bli foreldre igjen:

Johnson, som i øyeblikket gjør stor suksess med filmen «Rampage» , stod nylig frem og fortalte at han hadde slitt med depresjon.

– Kamp og smerte er helt reelt. Jeg var knust og deprimert, sa skuespilleren til britiske Express.

Han skal ha nådd et bunnpunkt da skader knuste drømmen om å spille amerikansk fotball profesjonelt. Han ble dumpet fra Canadian Football League under ett år etter at han hadde signert kontrakten. Like etter det gjorde kjæresten det slutt.

– Jeg kom til et punkt hvor jeg ikke ville gjøre noe eller gå noe sted. Jeg gråt konstant, sa The Rock.

Nå derimot er han i lykkerus. Og fansen, som i går omtalte det som den eneste viktige babyhistorien, gleder seg med ham: