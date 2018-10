PIKANT STRID: Kristen Bell mener Snøhvit gir et dårlig signal. Foto: AFP/AP

TV-stjernen Kristen Bell langer ut mot Snøhvit og prinsen

Kristen Bell (38) lar seg slett ikke sjarmere av den romantiske scenen mellom Snøhvit og prinsen.

TV-stjernen, mest kjent for rollen som Veronica Mars i TV-serien og filmen med samme navn, tordner mot Disney -eventyret i et intervju med bladet Parents . Hun mener Snøhvit-historien gir et svært uheldig signal til barn.

– Man kan ikke kysse en person som sover, sier Bell og sikter til den berømte scenen der prinsen gir liv til en forgiftet og sovende Snøhvit.

38-åringen innrømmer at hun likevel leser eventyret for sine døtre på fem og tre.

– Hver gang jeg lukker boken, ser jeg på jentene mine og sier: «Synes dere ikke det er rart at prinsen kysser Snøhvit uten å ha spurt om lov?».

Bell sier også at hun bruker eventyret til opplæring i at man aldri skal ta imot noe spiselig fra fremmede.

–Jeg påpeker overfor døtrene mine at det er rart at Snøhvit ikke spør heksen om hvorfor hun må spise eplet, sier Bell i intervjuet.

Uttalelsene har skapt oppstandelse, og på Twitter får Bell massiv motbør fra folk som mener Bell gjør feil i å koble eventyrkysset opp mot metoo-bevegelsen og seksuell trakassering.

Bell er ikke den eneste som har uttalt seg med skepsis om Disney den siste tiden. Den britiske filmstjernen Keira Knightley (33) uttalte nylig til talkshow-vert Ellen DeGeneres (60) at hun nekter sin tre år gamle datter å se filmer om «Askepott» og «Den lille havfruen».

– Askepott sitter og venter på at det skal komme en rik fyr å redde henne. Da sier jeg, ikke gjør det! Redd deg selv – selvsagt.

Når det gjelder «Den lille havfruen» har filmstjernen et annet ankepunkt:

– Sangene er fine, men man skal aldri ofre stemmen sin til fordel for en mann. Hallo! sier Knightley i intervjuet, gjengitt av blant annet BBC .

De to skuespillerne har selv gjort suksess med Disney. Bell ga stemme til prinsesse Anna i animasjonssuksessen «Frost» . Knightley på sin side er kjent fra Disney-filmene «Pirates of the Caribbean». Men det hindrer dem altså ikke i å gi et skikkelig spark til noen av Disneys aller største ikoner gjennom tidene.

Bell har barna med skuespillerektemannen Dax Shepard (43) , mens Knightley har datteren med sin musikerektemann James Righton (35) .

Eventyret om Snøhvit er særlig kjent i brødrene Grimms tyske versjon, som ble publisert første gang i 1812. Siden har det blitt utgitt i utallige versjoner verden over. Første filmen kom i 1937.