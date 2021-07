STJERNEPAR: Megan Fox og Machine Gun Kelly på Billboard Music Awards i Los Angeles i mai. Foto: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Machine Gun Kelly disser kjærestens film: − Søppel

Musiker Machine Gun Kelly (31) siste Twitter-melding vekker oppsikt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rapperen, som egentlig heter Colson Baker, kan takke filmen «Midnight In the Switchgrass» for at han ble kjent med Megan Fox (35). de to møttes på settet i 2019, og året etter sto de frem som kjærester.

Det betyr ikke at Machine Gun Kelly har mye godt å si om filmen, som hadde premiere i USA 23. juni. Hverken han eller Fox møtte opp til den stjernespekkede førpremieren i Los Angeles 19. juni.

Fox spiller den kvinnelige hovedrollen mot Bruce Willis (66), mens kjæresten figurerer i en liten birolle, som på filmnettstedet IMDb ikke engang har noe navn.

Fredag kveld norsk tid tvitret Machine Gun Kelly følgende:

«Hvis jeg ikke snakker eller tvitrer om en film jeg nesten ikke er med i, så er det fordi den er søppel». Han skriver ikke ordet søppel, men bruker et symbol av en søppelkasse:

Reaksjonene fra følgerne uteble ikke. Mange kommenterer og spør om detaljer, men 31-åringen har ikke skrevet noe mer.

Machine Gun Kelly, som i 2017 skapte overskrifter da han fikk narkobot i Tønsberg, nevner ikke filmen ved navn. Men siden det er den eneste filmen han er aktuell med, så er det liten tvil om at det er thrilleren «Midnight In the Switchgrass» han sikter til.

Da Fox ble intervjuet av USA Today tidligere i uken sa hun at hun ikke trenger å se filmen for å vite hvordan scenene med henne og Machine Gun Kelly fremstår.

– Det var noe som skjedde da, og så mye har hendt siden. Spørsmålet om vi hadde kjemi foran kamera, er jo unødvendig med tanke på hvor langt kjemien har ført oss, svarte hun.

Regissør av filmen er Randall Emmet (50). Det er uvisst når eller om den settes opp på kino i Norge.