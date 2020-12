FILMAKTUELL: Tom Cruise, her på filmsettet i Roma i november. Foto: Piero Tenagli / IPA / IPA Milestone

Tom Cruise med raseriutbrudd på filmsettet

Et lydklipp med det som angivelig er Tom Cruises tordentale på settet til «Mission: Impossible», har lekket ut.

Innspillingen av den syvende «Mission: Impossible»-filmen foregår nå i London, og det er her begeret har rent over for den amerikanske superstjernen.

Tabloidavisen The Sun har postet et lydklipp der man angivelig hører Tom Cruise hudflette ansatte på action-settet fordi de angivelig ikke overholder smittevernreglene.

– Motherfuckers

I klippet hører man en opprørt Cruise banne og rope til staben at mye av filmindustrien er lagt død på grunn av covid-19, og at mennesker mister hjemmene sine og ikke har mat på bordet som et resultat av pandemien.

– Jeg er på telefonen med hvert jævla filmstudio hver eneste kveld. Forsikringsselskaper! Produsenter. Og de bruker oss til å lage filmene sine. Dere «motherfuckers», vi skaper tusenvis med jobber! brøler Cruise.

– Jeg vil ikke se dette igjen! Aldri! Og hvis dere gjør det, har dere sparken, fortsetter han i det flere minutter lange utbruddet.

– Det gjelder deg, og deg. Og deg også, roper han, tydeligvis rettet mot enkeltindivider.

– Det finnes ingen unnskyldning. Klarer dere ikke dette, er dere ute! Er det klart? Forstår dere hva jeg sier? Skjønner dere hvilket ansvar dere har?

SETTET: Tom Cruise omgitt av stab på filmsettet i Roma i forrige måned. Foto: Piero Tenagli / IPA / IPA Milestone

Cruise spiller ikke bare hovedrollen, han er også produsent. Amerikanske medier omtaler også lydklippet, deriblant Deadline.

Deler av «Mission: Impossible»-filmen har også funnet sted i Norge tidligere i år. Blant annet Cruise hatt flere spektakulære hopp i Hellesylt.

Regjeringen i Norge gjorde det mulig for Cruise og co. å komme til Norge for å jobbe gjennom et unntak fra innreiserestriksjonen.

«Mission Impossible 7» leide hurtigruteskipet MS «Fridtjof Nansen» i den perioden. Det skapte stor bekymring og overskrifter da et besetningsmedlem på skipet testet positivt for corona etter hjemkomsten til Filippinene.

«Mission: Impossible»-innspillingen fikk en bråstopp i Italia på nyåret, da Italia ble spesielt hardt rammet av virusutbruddet. Tidligere i høst ble deler av filmen spilt inn i Italia.