Filmanmeldelse «Fast & Furious 9»: Større! Lengre! Dummere!

De raske er blitt baktunge.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ACTION

«Fast & Furious 9»

USA. 12 år. Regi: Justin Lin

Med: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Jordana Brewster, Helen Mirren, Kurt Russell, Charlize Theron

Problemet med filmserier, eller franchiser som de med en reddsom anglisisme kalles i våre dager, er at de vokser seg innmari store og sendrektige over tid.

Ta «Fast & Furious 9» («F9»), den niende filmen som springer ut av det relativt ydmyke «universet» som ble etablert i «The Fast & The Furious» i 2001. Den gang handlet det om to ting: 1. Bilkjøring. 2. Lojalitet til «folka dine».

Jeg tror ikke menneskene i den filmen satte hverken bein eller bilhjul utenfor Los Angeles øst. Nå, åtte filmer og 20 år senere, «kjører» to av karakterene i «F9», de viddløse spøkefuglene Roman (Gibson) og Tej (Ludacris), bil i ... verdensrommet. En Pontiac Fiero med raketter på taket, for å være eksakt.

I TV-serieverdenen snakker man om å «jump the shark»: Øyeblikket da manusforfatterne er så tomme for ideer at de i desperasjon griper etter hva som helst, samme hvor utroverdig eller over-toppen det måtte være. Nå kan det selvsagt hevdes at «F & F»-filmene «jumped the shark» for mange, mange år siden. Det kan sågar hevdes at å «jump the shark», på fire hjul, er selve poenget med serien.

Likevel. «F9» er filmen der «det blir bare for dumt!» virkelig blir det: For dumt.

Jeg skal ikke nedverdige noen ved å skrive for mye om plottet. Men det dreier seg selvsagt om skurker som vil kontrollere verden, nærmere bestemt alle verdens våpensystemer. Om du synes du har sett eller hørt noe lignende før, har du helt rett: Dette er den «bærende» ideen i 99 % av alle superheltfilmer og håpefulle sommer-blockbustere.

For å forhindre maktovertagelsen, må Dominic «Dom» Toretto (Diesel) forlate sitt rolige familieliv på bygda, som han har delt med en datter og samboeren Letty (Rodriguez). Han gjenforenes med gjengen, som i tillegg til Roman og Tej teller det britiske hackergeniet Ramsey (Emmanuel) og – etter hvert – søsteren Mia (Brewster) og Han (Kang).

Her er det lov å stusse. Forlot ikke Mia serien? Og er ikke Han død? Svar: Jo. Men også nei. Filmserier av denne typen benytter seg av såpeoperaens ikke-logikk, hvilket blant annet innebærer at alle som dør, mirakuløst kan stå opp igjen – helt uten at øyenbryn forblir hevede særlig lenge.

Et annet trekk ved serier med noen år på nakken, er at rollegalleriet har est ut og blitt folksomt, og at «fansen» gjerne vil se flest mulig av de gamle, gode karakterene igjen. «Fanservice» kaller man slikt, og James Bond-filmene, med sine Moneypenny-er og Q-er, er det klare forbildet.

«F9» leverer også her, med gjesteopptredener fra blant andre Helen Mirren som Queenie, Kurt Russell som Mr. Nobody og Charlize Theron som superskurken Cipher. Se dessuten opp for et klipp med Gisele Yashar (Gal Gadot), en rulletekst-sekvens med Jason Statham og en kort opptreden fra hip hop-raringen Cardi B. Hvorvidt disse har noe å si for historien ikke, er underordnet gjensynsgleden. Jo mere vi er sammen!

Den «emosjonelle kjernen» i filmen? At skurkenes håndlanger er Dom og Mias tidligere ukjente bror, Jakob (Cena). Familiens sorte får, aldri like tøff som Dom, som forsvant ut av bildet etter at faren deres døde på slutten av 1980-tallet. Jakob har tidenes lillebrorkompleks, og her legges det selvsagt til rette fot en endeløs rekke hule pompøsiteter om – jepp – familie, lojalitet og alt det der.

Den første halvtimen – en bil/helikopter/flyjakt over et minelandskap – er den beste av de fem, gild og gøy å se på et stort kinolerret. Byene og stedene, med blant andre London, Köln, Tokyo, Tblisi og Edinburgh som kulisser for biljaktene/nevekampene/de motoriserte masseødeleggelsene, gir en fryktelig lyst til å reise.

Det er dessuten stadig noe fint med «F & F»-filmenes uanstrengte multikulturelle miks: Her slåss menn og kvinner, gammel og ung, hvite, afroamerikanere og asiater side om side. Slik har det vært i denne serien lenge før «representasjon» ble det viktigste ordet i Hollywood.

Men ingen tvil: «F9» er seriøst elefantsyk, og trolig den svakeste filmen i «franchisen». Jeg leser at det skal komme to «F & F»-er til, og at serien deretter skal legges ned (sikkert for å komme tilbake fra de døde åtte-ti år senere, akkurat som Han).

Det vil være minst tre for mange.