Ser gjennom gamle Disney-klassikere: – Det gjør vondt, ass!

Disney Plus har rullet inn i norske stuer, men mange har kanskje oversett den lille merkingen enkelte filmer har fått. I videoen over kan du se noen av klippene som har skapt mest debatt.

Strømmetjenesten fra Disney-universet har omsider blitt tilgjengelig i Norge, 10 måneder etter lanseringen i USA. Selv om tjenesten hadde startvansker her til lands, har folk nå mulighet til å boltre seg i «Star Wars», Marvel og ikke minst nesten samtlige av de gamle tegneserieklassikerne. Men med en katalog som strekker seg tilbake til 30-tallet, er det ikke alt innholdet som tåler dagens 2020-lys like godt. For eksempel ved skildringer av etniske folkegrupper.

Dette har Disney bestemt seg for å ta tak i, og derfor merket en rekke filmer med følgende setning:

«Filmen kan inneholde utdaterte kulturelle beskrivelser».

Filmer som «Lady og Landstrykeren», «Aristokattene» og «Jungelboken» har fått denne setningen i beskrivelsen.

I videoen i toppen av saken kan du se mediepersonlighet og filmanmelder Sandeep Singh kommentere noen av klippene som har skapt mest debatt.

Singh synes det er bra at Disney viser at de tar ansvar for sin historie.

– Det koster dem ikke så mye. Dette er fortiden, men for at vi skal se på det som fortiden så er det viktig at vi erklærer at «dette er noe vi er ferdig med».

VG utfordret han til å se gjennom filmer fra strømmetjenesten, og forklare hvilke grep Disney har tatt i fortiden, som kanskje ikke ville vært tatt i dag.

Singh understreker at dette ikke er for å rette noen pekefinger, men for å være med å skape bevissthet rundt problematikken.

– Det vil føles som en tvangstrøye

Han håper at diskusjonen rundt mangfold og representasjon i popkulturen nå vil fortsette å vokse.

– Akkurat nå er vi i en tid der det er viktig å lytte, og åpne opp for andre perspektiver, også minoriteters. Vi som faktisk er minoriteter har snakket om dette lenge, og jeg kan nevne en haug av kjipe representasjoner av indere. Spesielt i USA. Men det at vi ønsker å snakke om dette er ikke ensbetydende med at vi vil sensurere kunsten. Det er en del av en samtale vi vil ha.

Singh innser også at det kan føles tungt for en kunstner eller filmskaper å ta hensyn til «alle».

– Det kommer sikkert til å føles som en tvangstrøye. Det er så mange synspunkter og så mange meninger. Jeg er innholdsskaper selv, og jeg er enig i at det kan være vanskelig å tenke utenfor eget perspektiv. Men det er en fin ting å være bevisst på.

VG har gjort gjentatte forsøk på å få en kommentar fra Disney Norge, uten å lykkes.

