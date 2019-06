FOR SEG SELV: Atlanterhavsveien er stengt av for normal trafikk, for at biler som denne skal kunne boltre seg fritt – dokumentert av en drøss med filmkameraer. Foto: TORE KRISTIANSEN

Her er den første Bond-bilen på Atlanterhavsveien

ATLANTERHAVSVEIEN (VG) Dette bildet røper en klassisk Bond-hemmelighet: Sportsbilene har alltid en sentral rolle i enhver Bond-film.

Dokumenter fra Luftfartstilsynet røper at det som har vært spekulert på en stund – nemlig at selskapet som spilte inn Hollywood-film med Scarlett Johansson i Rauma forrige uke skal spille inn scener til den 25. James Bond-filmen denne uken.

Det er imidlertid ikke bekreftet om Daniel Craig, hovedrolleinnehaveren som nylig ble operert, vil dukke opp i forbindelse med innspillingen.

VG er på plass utenfor Atlanterhavsveien, og onsdag morgen dukket den første sportsbilen opp på den vakre veistrekningen.

– Dette er spennende, det ser ut som de går for et retropreg. Litt vanskelig å se modellen på bildene. Men det tyder på at det enten er en Aston Martin V8 Vantage (som i «The Living Daylights») eller Aston Martin DBS (sett i «On Her Majesty's Secret Service»), sier Bond-ekspert og -entusiast Morten Steingrimsen i James Bond-Magasinet til VG.

RETROPREG: James Bond-ekspert Morten Steingrimsen mener denne bilen indikerer at de vil flørte med Bond-fortiden i den nye filmen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Steingrimsen fortsetter:

– Grunnen til at de bruker en så gammel bil kan være at de vil «flørte» litt med Bond-fortiden. Et spennende grep. Men det kan også være at dette er en «Flashback»-scene, det ryktes at scenene fra Nittedal skal være satt til 90-tallet.

Onsdag morgen ligger Storseisundbroen badet i sol, og havet er blikkstille. Et oransje filmhelikopter har kjørt et par prøveturer svært tett på broen. Helikopteret har ennå ikke forsøkt å fly under broen. Det er ikke utenkelig at man vi forsøke det, en produksjon av en slik størrelse vil utnytte de unike omgivelsene til fulle.

Allerede tirsdag kveld var det vakthold på Atlanterhavsveien rundt Storseisundbroen. VG fikk beskjed om at området skulle tømmes før midnatt tirsdag.

I Årsbogen, ikke langt fra den mektige broen var det parkert mange produksjonsbiler ved tidligere fiskefabrikk. Også her var vaktholdet strengt og VG fikk beskjed om å snu da vi nærmet oss.

Det er selvsagt ikke kun i Norge storfilmen spilles inn. Tirsdag var det drama under Bond-innspillingen i London, da én ble skadet under en «kontrollert eksplosjon» som gikk litt feil.

