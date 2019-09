HOVEDROLLE: Josefine Frida pettersen spiller Mirjam i «Disco». Foto: Mer Filmdistribusjon

«Skam»-Josefines filmdebut roses i utlandet

Både «Disco» og «Håp» har premiere på filmfestivalen i Toronto, og får skryt i bransjemagasiner som Screen og Hollywood Reporter.

Josefine Frida Pettersen, tidligere kjent som Nora i «Skam», debuterer som hovedrolleinnehaver i Jorunn Myklebust Syversens «Disco». Filmen er med i Discovery-programmet på festivalen, og ble anmeldt i The Hollywood Reporter fredag.

Der beskrives filmen som «eiendommelig, overraskende og mer og mer skremmende».

SØKENDE: Josefine Frida Pettersen (i midten) og Andrea Bræin Hovig (t.h.). Foto: Mer Filmdistribusjon

Innsatsen Pettersen gjør som Mirjam kaller de «imponerende».

Anmelderen ser også ut til å like at slutten er åpen og ikke gir noen konklusjon.

Også «Håp», regissert av Maria Sødahl, deltar på filmfestivalen. Den har verdenspremiere lørdag kveld, og Screen har anmeldt filmen med Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård i hovedrollene.

««Hope» tilbyr en egen union, en varm samling av skandinaviske kunstnere der Sveriges Skarsgård og Norges Hovig utmerker seg under den norske regissøren Maria Sødahls oppmerksomme omsorg. Bølgene i følelsene deres – fra mutt stillhet til varsom holding av hender – til frenetisk, nesten fiendtlig elsking – er smertefullt autentisk og omhyggelig fanget på film.», skriver filmmagasinet.

PAR I HJERTER: Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård i «Håp». Foto: Motlys

Bræin har for øvrig også en rolle i «Disco». «Disco» har planlagt norgespremiere 4. oktober og handler ifølge distributøren om 19 år gamle Mirjam som er stedatteren til en karismatiske pastor i menigheten Friheten. Som regjerende verdensmester i disco freestyle dans og leder av frikirkens ungdomsgruppe, er hun kirkens stolthet. Men under VM kollapser hun på dansegulvet, og nederlaget vekker spørsmål og uro i henne. Hjemme blir hun møtt med at hun må tro mer. Mirjam prøver, men kroppen svikter. I søken etter svar på hvor problemene hennes kommer fra og i frustrasjon over å ikke bli sett, trekkes hun mot en strengere konservativ menighet. I hemmelighet drar hun på deres sommerleir.

Nicolai Cleve Broch, Andrea Bræin Hovig og Espen Klouman Høiner er blant de øvrige skuespillerne. Marius Matzow Gulbrandsen er fotograf og Maria Ekerhovd produsent.

«Håp» får premiere her hjemme nærmere jul, 22. november. Filmen følger Anja som lever med samboeren Tomas i en storfamilie med felles barn og stebarn. På lille julaften får hun en uhelbredelig diagnose. Alene med sorgen og redselen, erkjenner Anja nødvendigheten av Tomas sin fulle hjelp og støtte. I løpet av en juleuke kastes paret inn i et lynkurs i gjensidig tillit og felles kamp for å takle en uventet og for tidlig død. Kan de i denne krisen lære å elske hverandre igjen etter et langt samliv?

«Håp» har Manuel Claro som fotograf og Thomas Robsahm som produsent.

