FILMAKTUELL: Renée Zellweger, her på Hollywood Foreign Press Associations årlige bankett i sommer. Foto: Jordan Strauss / The Canadian Press

Renée Zellweger om baksnakking: – Gjorde ganske vondt

Renée Zellweger (50) forteller om da hun satt på T-banen i London og overhørte tre fremmede kritisere hennes ansikt.

Nå nettopp







Den norskættede Hollywood-stjernen, snart aktuell i Judy Garland-filmen «Judy», har den siste tiden gjort skikkelig comeback i rampelyset etter flere år med mer tilbaketrukket tilværelse. Når hun nå stiller opp i intervjuer igjen, slipper hun ikke unna kontroversen fra fem år tilbake.

Da Zellweger i 2014 dukket opp på ELLE Women in Hollywood Awards, var hun nemlig ganske ugjenkjennelig. En rekke store medier omtalte «forvandlingen», deriblant VG. Spekulasjonene rundt plastiske operasjoner, var mange.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

I et TV-intervju med Jess Cagle på Sirius XM forteller «Bridget Jones»-stjernen ifølge «Access Hollywood» om en spesielt sår hendelse fra samme periode. Hun befant seg på undergrunnsbanen i London og overhørte plutselig lite flatterende omtale av seg selv. To kvinner og en mann snakket om «de dumme Hollywood-kvinnene».

– «Særlig hun Renée Zellweger», sa de. «Hvordan kan hun gjøre dette? Operere ansiktet for så å tro at ingen vil merke det? Hun ser jo ikke ut som seg selv lenger, og det kan man jo ikke gjøre – plutselig ikke ligne seg selv mer. Vi forventer at folk skal se ut som seg selv», sier Zellweger om samtalen hun ufrivillig ble lytter til.

– Et øyeblikk tenkte jeg at dette gjorde ganske vondt. Men – jeg blir aldri værende i den tilstanden. Det er bare episoder som tar en snarvisitt innom livet mitt i ny og ne, forklarer Zellweger til TV-verten.

I VINDEN: Renée Zellweger på førpremieren til «Judy» på filmfestival i Toronto tirsdag denne uken. Foto: Tijana Martin / The Canadian Press

les også Renée Zellweger om forvandlingen: Jeg er frisk

Skuespillerveteranen forteller at da hun nådde sitt stoppested og skulle gå av banen, tittet mannen opp. Han skal ha blitt forfjamset.

«Men du er ikke ...? Jo, du er det! Herregud, men du ser jo akkurat ut som deg selv», skal han ha utbrutt.

Zellweger skal ha respondert med «Ja, det er merkelig, det der».

Filmstjernen, i år også aktuell i TV-serien «What/If», har nektet for å ha forandret kirurgisk på utseendet. Hun forklarte for fem år siden at forandringen skyldtes en ny og sunnere livsstil. Tre år senere skrev hun et langt innlegg på Huffington Post, der hun beskrev hele situasjonen som «ydmykende», og at det føltes uverdig å måtte forklare seg.

«Men for å yte meg selv rettferdighet, så må jeg holde fast på hva som er sannheten og meg og mitt liv», skrev hun og utdypet med at hun synes det er «forstyrrende» at kvinner må leve med et utseendepress som gjør at de blir gjenstand for slike spekulasjoner.

50-åringen – kjent også fra «Cold Mountain», «Jerry Maguire», «Chicago», «Me, Myself & Irene», kan skilte med tre Oscar-nominasjoner, ett Oscar-trofé, seks Golden Globe-nominasjoner og en rekke andre utmerkelser. Hun har norsk mor og sveitsisk far, men er vokst opp i USA.

«Judy», der Zellweger spiller rollen som den legendariske sangeren, skuespilleren og danseren, har norgespremiere 25. oktober.

Publisert: 11.09.19 kl. 14:08







Mer om