PASS DERE FOR DRAUGEN NÅ DA, BARN!: Vebjørn Enger og Eili Harboe i «Askeladden – i Soria Moria slott». Foto: Maipo / Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Askeladden – i Soria Moria slott»: Rebusløp gjennom folkeeventyrene

Programmessig og skjematisk. Men litt bedre enn den forrige.

EVENTYR/BARNEFILM

«Askeladden – i Soria Moria slott»

Norge. 9 år. Regi: Mikkel Brænne Sandemose.

Med: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Holmen Sørensen.

Gode ting med «Askeladden – i Soria Moria slott»: Naturen (i stor grad tsjekkisk, snarere enn norsk) er nok en gang postkortflott å se på, fargestinn på grensen til det kunstig grelle.

Etter en slak start skrur regissør Sandemose opp intensiteten idet tittelens slott nås, med hjelp av blingete scenografi og en overraskende voldsom slåsskamp.

Eili Harboe, som prinsesse Kristin, spiller en bokstavelig talt større rolle denne gangen, og det er utvilsomt bra, ettersom det er hun, og danske Sidse Babett Knudsen, som står for filmstjerneutstrålingen her.

Stubbekjerringa (Gisken Armand) er fremdeles en fryktinngytende krok av et kvinnemenneske, og fremfører filmens beste vits. De syv eldgamle fedrene i huset ser godt ut, alderen tatt i betraktning.

Kort sagt: «Askeladden – i Soria Moria slott» er noen hakk bedre og mer engasjerende enn «Askeladden – i Dovregubbens hall» (2017).

MIDDELALDERSKE AVSTRAFFINGSMETODER: Vebjørn Enger, Elias Holm Sørensen og Mads Sjøgård Pettersen i «Askeladden – i Soria Moria slott». Foto: Maipo / Nordisk Film Distribusjon

Mindre gode ting med «Askeladden – i Soria Moria slott»: Bare noen hakk bedre.

Også denne føles som et stresset rebusløp gjennom folkeeventyrene, som et dataspill eller et spøkelsestog på Tusenfryd.

Fossegrimen? Kryss av for ham. Trehodet troll? Kryss. Draugen? Kryss. Nordavind og syvmilsstøvler? Ja da, fikk med det også.

Orkestermusikk som føles for dramatisk for det vi ser på lerretet, språklige anakronismer og like banal humor som forrige gang: Askeladden slår hodet hele tiden, fordi han er pubertal og sullikaktig, og Pål tenker bare på mat, fordi han er litt tjukk.

Thorbjørn Harr kastes bort på ingenting.

POSTKORT-PEN: Vebjørn Enger og Eili Harboe i «Askeladden – i Soria Moria slott». Foto: Julie Vrabelova / Maipo / Nordisk Film Distribusjon

Historien, for de som måtte lure: Kongen (Gard B. Eidsvold) og dronningen (Petronella Barker) blir forgiftet på prinsessens 19-årsdag, Per (Skjøgård Pettersen) og Pål (Holmen Sørensen) mistenkes for udåden, Espen (Enger) og Kristin legger av gårde for å finne «Livets vann» i Soria Moria slott, slik at de kan redde kongeparet og renvaske brødrene til Espen.

Farefull ferd, også fordi noen dumme dansker følger etter dem. Danskene vil ta over kongeriket, og snakker mye om «en lille en» og hvor teite nordmenn er.

Moral: Vær den du er. Hold dansker på en armlengdes avstand. Ta vare på gammelt skrap. Få deg en kjæreste fra et annet samfunnslag.

«Askeladden – i Soria Moria slott» er akkurat tilstrekkelig til å holde små barn i ånde i 100 minutter, hverken mer eller mindre. Foreldrene deres vil synes den er traurig, og at bøkene var bedre.

Publisert: 19.08.19 kl. 13:40