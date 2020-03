HATTER! KJOLER! TYLL! TAFT!: Mia Goth og Anya Taylor-Joy i «Emma.». Foto: Focus Features / United International Pictures

Filmanmeldelse «Emma.»: Enda en Emma

Jane Austens «Emma»: Nå også for folk som ikke kan utstå Gwyneth Paltrow.

KOSTYMEDRAMA

«Emma.»

England. Tillatt for alle. Regi: Autumn de Wilde

Med: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth, Bill Nighy, Josh O’Connor

Litteraturhistoriens kanskje mest kjente Kirsten Giftekniv – Holberg får ha oss unnskyldt – er her igjen, «kun» knappe 25 år etter forrige gang.

Da var det Gwyneth Paltrow som gestaltet den geskjeftige unge Emma Woodhouse; en smart, vittig og dypest sett snill, men også bortskjemt og selvopptatt, 21-åring i det tidlige 1800-tallets Yorkshire.

KIRSTEN GIFTEKNIV: Anya Taylor-Joy i «Emma.». Foto: Focus Features / United International Pictures

Undertegnede husker ikke så mye om filmen, bortsett fra at jeg synes den var god, og at Paltrow liksom gled gjennom den, som en lysende gaselle. Dette var før Coldplay og Goop, da hun var Harvey Weinsteins store øyensten.

Anya Taylor-Joys (kjent fra «Peaky Blinders») tolkning av Austens heltinne er tøffere, men også mer sårbar og gripende. Denne filmen er et par ting; én av dem er en oppvisning for Taylor-Joy, som eier Emma.

SKJØNNER DU IKKE AT DET ER HAN DU SKAL HA?: Johnny Flynn som George Knightley i «Emma.». Foto: Focus Features / United International Pictures

Den andre tingen, er to ting: Kostymene og scenografien. De er til å spise opp. Veggene ser ut som et fargekart i en malebutikk – vidunderlig oransje, mintgrønne og rosa. Listene og stukkaturen er gnistrende hvit, «Emma.» er like nymalt som Dronning Elizabeths soverom.

Da har jeg ikke en gang nevnt hattene, silkeskjerfene, accessoirene. Anmelderen har ikke all verdens peiling på 1800-tallsmote. Men han ser jo at garderobeavdelingen til den langfilmdebuterende musikkvideoregissøren og fotografen de Wilde har lagt ned et utrolig arbeid her.

KAKAFAT, OG MENNESKER SOM SER UT SOM KAKEFAT: Josh O'Connor og Tanya Reynolds i «Emma.». Foto: Focus Features / United International Pictures

«Emma.», en film som er stilbevisst helt ned til tittelen, med innlagt punktum, tar ikke det samme trikset som den magnifikke «Little Women» tok i fjor. Det er ikke en film som forholder seg spesielt mye til at den slippes nesten 200 år etter at Austens roman, og den stikker da heller ikke like dypt.

«Emma.» har fått lov til å forbli en nokså lett romantisk komedie. Dette medfører at filmens første time føles en smule traust. Pen, ekstremt pyntelig, litt kjedelig.

NØKKELEN TIL ET LYKKELIG LIV: Bill Nighy i «Emma.». Foto: Focus Features / United International Pictures

Men den kommer seg. Når forviklingene løses opp, og Emma får lært seg en lekse om ydmykhet, og selv forstår det alle vi andre for lengst har forstått – at kjærligheten har vært der hele tiden, rett under nesetippen hennes – lades filmen med både følelser og erotikk.

Dansen mellom Emma og George Knightley (Johnny Flynn), vil få folk som er disponerte for den typen ting, aldeles på dånedimpen.

Ikke verdens mest substansielle film. Men «Emma.» kan være det best kledde periodedramaet siden «Phantom Thread». Og mange av oss blir jo lykkeligere bare vi ser Bill Nighy.

Publisert: 14.03.20 kl. 21:24

