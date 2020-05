EUROSANG: Will Ferrell som Lars Erickssong og Rachel McAdams som Sigrit Ericksdottir i «Eurovision». Foto: Elizabeth Viggiano/NETFLIX

Svensk artist i Ferrells Eurovision-komedie

Will Ferrells kommende Eurovision-parodifilm på Netflix har med flere Hollywood-stjerner – og svenske Molly Sandén (27).

Når man ser Rachel McAdams mime til låten «Volcano Man», er det ifølge Aftonbladet svenske Molly Sandén som synger.

McAdams spiller mot Will Ferrell i «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga», en komedie med lett pompøs tittel som utspiller seg i nettopp det europeiske sangsirkuset. Ferrell og Andrew Steel har skrevet manuset og David Dobkin regisserer.

DRAMA: Will Ferrell og Rachel McAdams som islandske artister i «Eurovision».

I helgen kom musikkvideoen til låten de islandske artistene Sigrit Ericksdottir (McAdams) og Lars Erickssong (Ferrell) i bandet Fire Saga fremfører, i forbindelse med at Netflix kunngjorde at filmen kommer på strømmetjenesten 26. juni.

På Spotify står det at artisten er My Marianne, og i Sverige er det spekulert om hvem som gjemmer seg bak psevdonymet. Mange har ifølge Aftonbladet bemerket at stemmen ligner på Sandéns. I tillegg er artistens fulle navn Molly My Marianne Sandén.

Den svenske avisen skriver mandag at de har fått bekreftet av Sandéns musikkselskap at det er hun som synger i Rachel McAdams’ sted i filmen.

Komiker Will Ferrell har med seg navn som Pierce Brosnan og Demi Lovato i filmen, foruten mange islandske skuespillere.

POPULÆR: Molly Sandén er godt kjent med svenske Melodi Grand Prix. Her avbildet i februar. Foto: Christine Olsson/ TT NYHETSBYRÅN

Ferrell har vært gift med svenske Viveca Paulin siden 2000 og de har sønnene Magnus, Mattias og Axel sammen. Stjernen har flere ganger snakket om fascinerende elementer ved den svenske kulturen på amerikanske talkshow.

I 2018, da han dukket opp på Eurovision, fortalte han franske 20 Minutes at han har sett på sangkonkurransen siden 1999. Interessen begynte da kona tok ham med til et familiemedlems hjem og de skrudde på Eurovision-sendingen, som han ikke ante hva var.

– Siden da har jeg fortsatt å følge denne musikkonkurransen som jeg synes er virkelig interessant. Det er ofte eksentrisk og originalt, sa Ferrell da.

Han reiste i 2018 som en del av den svenske delegasjonen og fikk følge Eurovision på nært hold.

Sandén er selv godt kjent med Melodi Grand Prix-universet. Hun startet karrieren som Sveriges kandidat til Junior Eurovision Song Contest i 2006 og kom på tredjeplass.

I både 2009, 2012 og 2016 var hun med i svenske Melodi Grand Prix. I 2018 var hun den mest strømmede svenske kvinnelige artisten.

I 2020 er Eurovision avlyst for første gang i konkurransens 64-årige historie. Normalt går semifinaler og finalen av stabelen i mai.

