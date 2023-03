BEVISET: Ed Begley (t.h.) og datteren Hayden Carson Begley viser til alle hvordan de kom seg til festlokalet.

Ed Begley og datteren tok T-banen til Oscar-gallaen

Filmstjernen Ed Begley (73) og datteren valgte ujålete transport til Dolby Theatre i Los Angeles søndag kveld.

Hollywood-stjernen og datteren Hayden Carson Begley (23) poserte på den champagnefargede løperen før prisdrysset med hver sin T-banebillett i hånden.

Det vakte oppsikt. De fleste stjernene velger å ankomme mer «standsmessig» når de ifører seg finstasen for å delta på årets desidert største filmbegivenhet.

Huffington Post er blant mediene som omtaler saken. De skriver at Begley og datteren måtte spasere et godt stykke i tillegg, fordi det nærmeste T-banestoppet var stengt i forbindelse med prisutdelingen.

Også i sosiale medier får far og datter mye oppmerksomhet.

Selv opplyste Ed Begley på Twitter før festlighetene at det er en aldri så liten tradisjon:

«Tar T-banen til Oscar-utdelingen i år med datteren min, Hayden ... akkurat som vi gjorde i 2014», skriver 73-åringen, som har tagget undergrunnsbanen LA Metro i innlegget.

LA Metro kaster seg på moroa.

«Og prisen for den smarteste måten å komme seg til Oscar-utdelingen på, går til ...», skriver de under et bilde av Begley og datteren:

Ed Begley er en ivrig miljøforkjemper. I 2020 gjorde han et nummer av at han måtte bruke elbil, siden kona Rachelle Begley (62), som den gangen var ledsager, «ikke ville ta T-banen».

I 2015 delte han bilde av at han brukte elsykkel i regnværet på vei til Oscar, iført sykkelhjelm og smoking.

De nye bildene viser at Begley har personlig T-banebillett med bilde av seg selv på, som viser at han er en fast bruker av kollektivtilbudet. Hayden Carson Begley, som også har vært å se i et par TV-serier, har vanlig billett.

23-åringen har delt denne posten, der far og datter er avbildet på T-banestasjonen:

Ed Begley, kjent fra filmer som «Amsterdam» og «Hunndjevelen», har selv ingen Oscar-statuett å skilte med, men hans far, avdøde Ed Begley Sr, vant det gjeve trofeet i 1962 for «Skjønne ungdom».

Oscar-natten: Vinnerne, kjolene og omstridt intervju

Se glimt fra nattens takketaler og andre snakkiser på VGTV:

