HETT NAVN: Hollywood-stjernen Timothée Chalamet (26) har gjort kometkarriere de siste årene.

Chalamet fikk karriereråd av DiCaprio

«Ingen narkotika eller superheltfilmer», lød Leonardo DiCaprios (47) karriereråd til Hollywood-yndling og moteikon Timothée Chalamet (26).

Om det finnes en «It-boy» i Hollywood, treffer Timothée Chalamet beskrivelsen. De siste årene har skuespilleren slått seg opp fra gjennombruddsfilmen «Call Me by Your Name» (2017) via kritikerroste «Lady Bird» (2017), «Beautiful Boy» (2018), romantiske «Little Women» (2019) og storfilmen «Dune» (2021).

Samtidig er han et utbredd moteikon som blant sin generasjon stilmessig bare matches av artist og skuespiller Harry Styles.

Under innspillingen av sin siste film, «Bones and All», en kannibalhistorie som fikk stående applaus under filmfestivalen i Venezia, fikk Chalamet et karriere råd fra Leonardo DiCaprio som han har lagt seg på minnet:

– Ingen narkotika eller superheltfilmer, røper Chalamet kollegaens råd i et intervju med britiske Vogue.

De to stjernene samarbeidet i komedien «Don’t Look Up» som hadde premiere på Netflix i desember 2021. Filmen var Oscar-nominert for beste film.

Nylig skapte trendsetteren Chalamet «hysteriske» tilstander i Venezia da han dukket opp iført en glitrende og knallrød habitt med halterneck-overdel som blottla hele ryggen hans.

«Dristig», skrev Daily Mail om stjerneantrekket.

«Coming in hot», mente Variety.

Antrekket gikk viralt på sosiale medier.

RYGGFEBER: Timothée Chalamet (26) skapte full ryggfeber da han stilte i dette spenstige antrekket under Filmfestivalen i Venezia.

– Jeg er besatt! Mer naken rygg etter dette, oppfordret en kvinnelig beundrer på TikTok.

Fra den røde løperen kommenterte en blid Chalamet kjendisstatusen:

– Å være ung i dag, eller det å være ung i det hele tatt, betyr å bli intenst bedømt. Men jeg kan bare snakke for meg selv, uttalte Chalamet til journalistene.

KOLLEGER: Tylor Russel og Timothée Chalamet på rød løper under Filmfestivalen i Venezia.

26-åringens privatliv ble profilert da han i halvannet år datet Johnny Depps datter Lily-Rose Depp.

Paret fant hverandre da de spilte inn Netflix-filmen «The King» i 2018.

De skal ha gjort det slutt våren 2020.

Tidligere datet Chalamet Madonnas datter Lourdes Leon som han skal ha møtt da de begge tikk på LaGuardia High School i New York City.

Romansen ble kortvarig, men Chalamet har fortalt i et TV-intervju fra 2017 at han snakket med Lourdes om rollen i «Call Me by Your Name».

