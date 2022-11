GJENFORENT: Jennifer Lopez og Ben Affleck på motevisning i Pasadena i California i oktober i år.

Jennifer Lopez om bruddet med Ben Affleck: − Føltes ærlig talt som om jeg skulle dø

Jennifer Lopez (53) betror i ny podkast at hun var svært langt nede da hun og Ben Affleck (50) gikk fra hverandre i 2003.

– For 20 år siden forelsket jeg meg i mitt livs store kjærlighet. Nå har det mest fantastiske, utrolige og ufattelige skjedd, sier Lopez i podkasten «The Zane Lowe Interview Series».

Hun sikter til det nyinngåtte ekteskapet med nettopp Affleck.

Da paret bekreftet for offentligheten i juli i fjor at de var et par, skjedde det etter måneder med spekulasjoner – og 20 år etter at de brøt sin første forlovelse.

Lopez innrømmer i podkasten at det var svært tøffe tak etter bruddet den gangen.

– Det var så smertefullt. Da vi avlyste bryllupet, opplevde jeg min aller største kjærlighetssorg noensinne. Det føltes ærlig talt som om jeg skulle dø, sier filmstjernen og sangeren.

LYKKELIGE: Ben Affleck og Jennifer Lopez på en premiere i Los Angeles i februar i år.

Hun forklarer at det som skjedde, førte henne inn i en negativ spiral, som varte i 18 år.

– Jeg klarte ikke å gjøre noe riktig, sier 53-åringen, som nå er overlykkelig over å ende opp med en «lykkelig slutt».

Hun sier at til og med Hollywood ikke hadde kunnet servere en lignende historie.

– Det ville aldri skjedd. Ingen ville skrevet den, fordi ingen ville trodd på det.

«Kjære Ben, del 2»

Før helgen røpet hun at det er nytt album underveis. «This Is Me ... Now» kommer 20 år etter utgivelsen av «This Is Me ... Then».

Lopez opplyser i det ferske intervjuet at Affleck – da de ble sammen igjen – konfronterte henne med at ingen av låtene i 2002 handlet om ham. Hun skal da ha forklart ham at alt var så vondt, og at hun måtte fortrenge det som hadde skjedd for å overleve.

Låtlisten til Lopez’ kommende album vitner imidlertid om en svært personlig plate.

Én av låtene har tittelen «Dear Ben pt.2», noe som tyder på at hennes ferske ektemann får en egen sang på platen.

Og kanskje handler låten «Midnight Trip to Vegas» om at det var nettopp der hun og Affleck giftet seg.

Andre titler er «Mad in Love», «This Time Around», «Rebound» og «To Be Yours».

Lopez sier i podkasten at ektemannen har lært seg samtlige låter på albumet utenat.

2002: Jennifer Lopez og Ben Affleck på filmpremiere året før de brøt forlovelsen.

Mye har skjedd siden Lopez og Affleck brøt forlovelsen i 2003.

Lopez giftet seg med artisten Marc Anthony (54) i 2004 – kort etter bruddet med Affleck, og fikk tvillinger med ham. De ble skilt ti år senere.

Affleck på sin side giftet seg med filmstjernen Jennifer Garner (50) i 2005. De ble skilt i 2018 – etter lang tids separasjon. Han har tre barn med henne.

Men nå er altså ringen sluttet. Etter først å ha giftet seg i en intim vielse i Las Vegas i juli, inviterte «Bennifer» til ny, stor bryllupsfeiring for familie og venner i Georgia i august.