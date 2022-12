TROLL KAN VEMMES: Trollet i «Troll» – og et helikopter hen har planer om å bruke som tannpirker.

Filmanmeldelse «Troll»: Hollywood i fjellheimen

Gøyalt skjermtroll i mega-generisk monsterfilm.

EVENTYR / MONSTERFILM

«Troll»

Premiere på Netflix torsdag 1. desember

Norge. 13 år. Regi: Roar Uthaug

Med: Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen, Gard B. Eidsvold, Anneke von der Lippe, Dennis Storhøi, Fridtjov Såheim, Karoline Viktoria Sletteng Garvang

Arbeiderne på Dovre som legger jernbane nordover, til høylytte protester fra et dusin unge aktivister, er i ferd med å få seg en overraskelse. Ikke før har sprengladningen gått av, før det er som om fjellet selv våkner til live. Det buldrer dunkelt langt der inne. Noe eller noen er på vei ut.

Det er ikke amerikanernes «King Kong». Det er ikke japanernes «Godzilla». Det er ikke en av dinosaurene fra «Jurrasic Park». Det er noe så rotnorsk som et troll. Som snytt ut av Theodor Kittelsen, sikkert 60–70 meter høyt.

Den norske tradisjonen for monsterfilmer er ikke lang. Det kom en om en varulv for bare et par uker siden, skrevet av den samme manusforfatteren som har vært på ferde her, Espen Aukan. Og mange husker nok André Øvredals skrekk-komedie «Trolljegeren» (2010). Katastrofefilmer, derimot, har av besynderlige årsaker blitt en norsk disiplin. Regissør Roar Uthaug lagde sin i 2015: «Bølgen». Med «Troll» forener han de to beslektede sjangerne.

Hovedpersonen hans, foruten trollet, er paleontologi-professoren Nora Tidemann, i Ine Marie Wilmanns skikkelse. Hun blir hasteinnkalt til Oslo i kjølvannet av hendelsene på Dovre: Har hun en forklaring på hva dette kan være?

GJETT HVEM AV DISSE SOM HAR VÆRT INNLAGT: Gard B. Eidsvold og Ine Marie Wilmann i «Troll».

Tidemann, klok av skade, nøler med å svare, men står omsider frem som sin fars datter. Faren er Tobias (Gard B. Eidsvold), professor i folkeminne-forskning og folklore, som på et tidspunkt ble sperret inne på psykiatrisk. Tobias mener at troll finnes, at de kan temmes (han er en slags «trollhvisker») og at det er Olav den helliges skyld at de er tørste på kristen manns blod. Han er, kort sagt, den gode, gamle galningen som hadde rett hele tiden.

Trollet er nå vei over fjellet, med kurs for hovedstaden. Gode råd er dyre. Hvordan skal Nora overbevise den norske statsministeren, spilt av Anneke von der Lippe, om at de bør lete etter svar i folkeeventyrene? Uten å fremstå som en tulling? Hun må kjempe mot forsvarsministeren Frederick Markussen (Fridtjov Såheim), som helst bare vil plaffe løs på alt og alle. Men også – let’s face it – den sunne fornuft i sin alminnelighet. Troll, du liksom!

HELTINNE TIL SIST: Ine Marie Wilmann i «Troll».

Som du skjønner: «Troll» er ikke akkurat ute etter å ta filmkunsten et skritt videre. Tvert imot. Det den vil, er å tråkke mest mulig sjangertro i de enorme fotsporene til suksessene jeg nevnte overfor. Med et lokalt preg som nordmenn vil synes er artig (tenk, monstre her også!), og utlendinger vil tenke at er eksotisk.

Turistbransjen får sitt i form av flotte dronebilder av fjell og daler, samt en scene som utspiller seg på Hunderfossen Eventyrpark i Lillehammer. Selv den mest blaserte nordmann vil hvine av frykt og fryd når giganten entrer Oslo, destruerer Freia-skiltet på Egertorget med et knips og ender opp i «barcode»-området i Bjørvika. Et bilde, nesten like tragisk som slutten i «King Kong», på at «fremskrittet» og naturen ikke snakker samme språk.

Uthaug er veldig flink til å orkestrere CGI-action og spetakkel. Så det er synd at han er så ambisjonsløs når det kommer til alt det andre. Menneskene, for eksempel, som vi gjerne vil heie på, eller nyte at får sin velfortjente straff: Disse er det vanskelig å engasjere seg i. Karakterene er så matpapir-tynne at det egentlig ikke går an.

«TROLL, SIER DE? NEI, HØR NÅ HER»: Fridtjov Såheim og Anneke von der Lippe i «Troll».

I tillegg til Wilmann, Eidsvold, von der Lippe og Såheim, som alle spiller avarter av typer vi har sett i lignende produksjoner før, ikke minst i «Independence Day» (1996), har vi Kim Falck som den klønete, men velmenende nerden, Mads Sjøgård Pettersen som den staute soldaten, Dennis Storhøi som den stoiske forsvarssjefen og Karoline Viktoria Sletteng Garvang som det sjenerte, men geniale hemmelige våpenet.

Disse utveksler vittigheter som ikke er så vittige, og oppfører seg ellers eksakt som klisjeene krever. Rollene er så dovent skrevet at de får gode skuespillere til å fremstå som mindre gode enn de beviselig er. Det er ikke mulig å besjele disse pappfigurene.

HEMMELIG VÅPEN: Karoline Viktoria Sletteng Garvang i «Troll».

Eidsvold kommer best fra det, muligens på rutine alene. Wilmann fungerer fint i en rolle som synes å ha «Ingrid Bolsø Berdal» tatovert i pannen. Men litt rart, synes jeg, at hun må vente så lenge før hun får sluppet løs sin indre Indiana Jones. Til å begynne med blir hun i stor grad sittende i møter og be om «mer tid».

Med mindre du er mellom 13 og 17, er det ikke mye i «Troll» du vil huske om en uke eller to. Og det jo et paradoks at en film som dette, der størrelsen er alt, i beste fall vil bli sett på en stor flatskjerm med et dyrt surroundanlegg, i verste på en smarttelefon med AirPods.

Men – vel blåst. «Troll» er unektelig ganske gøy mens den går.