HARDT HJERTE, MYK KATT: Tom Hanks i «A Man Called Otto».

Filmanmeldelse «A Man Called Otto»: Gretten gammel gullklump

Snørr, tårer og Tom Hanks.

DRAMA

«A Man Called Otto»

Premiere på kino fredag 20. januar

USA. 12 år. Regi: Marc Foster

Med: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Mack Bayda, Juanita Jennings, Cameron Britton, Manuel Garcia-Rulfo

Fredrik Backmans roman «En mann ved navn Ove» (2012) har hatt en lang og lukrativ reise. Den svenske filmatiseringen fra 2015, med Rolf Lassgård i tittelrollen, ble nominert til to Oscar-statuetter i 2017. Énmanns-utgaven har gått lenge på teaterscenene, inkludert i Norge (med Sven Nordin som Ove).

Nå har Ove reist til USA og blitt Otto, i Tom Hanks’ skikkelse. Blitt justert for amerikanske forhold, fått noen ekstra lag glasur, woke er’n blitt au.

Men han er til å kjenne igjen. En «gretten gammel gubbe»-arketyp som krangler med personalet i jernvarebutikken, krangler med kollegaene på jobben og krangler med de eksentriske naboene sine (særlig dem). Favoritt-ordet er «idiot». Alle er «idioter».

«JEG HATER MÅKING»: Tom Hanks i «A Man Called Otto».

Otto er en pedant, og så pertentlig at han tar på dress og slips når han skal forsøke å ta livet av seg. Han prøver stadig vekk, men får det ikke til. Han blir som regel avbrutt av noe eller noen, i det siste primært av paret som nettopp flyttet inn på den andre siden av gaten. Marisol (Mariana Treviño) og Tommy (Manuel Garcia-Rulfo).

Marisol, Tommy og de to småjentene deres er Ottos rake motsetninger. Utadvendte, vennlige og sultne på livet. Otto prøver i det lengste å styre unna dem. Men spesielt Marisol demonstrerer stor vilje til å engasjere seg i den ensomme mannens liv. Var han alltid så sur?

GOD NABO: Mariana Treviño som Marisol i «A Man Called Otto».

Selvsagt ikke. En gang på 1960-tallet var Otto en ung og relativt fremadstormende mann. Mistet begge foreldrene tidlig, men fant til gjengjeld livslang kjærlighet i armene til Sonya (Rachel Keller).

De hadde en «meet cute» på et tog, og delte livet til Sonya døde av kreft. De fikk aldri barn. «Det var ingenting før henne, og det er ingenting etter», vedgår Otto da han omsider har tint opp nok til å snakke.

«Mon det», tenker Marisol i sitt stille sinn. Så går både hun, skjebnen og en herreløs katt i gang med å gi Otto noe å leve for.

Søtt? Noe så inn i godtebutikken. Og veldig forutsigbart, i hvert fall for folk som har sett en bittersøt «feelgood»-film eller to tidligere. Men er det nødvendigvis et problem? Njaei.

«ONKEL OTTO»: Tom Hanks mykes opp etter alle kunstens regler i «A Man Called Otto». Til venstre Christina Montoya, i midten Alessandra Perez.

En gang for ikke lenge siden var hjertegode historier à la denne noe av det Hollywood gjorde best – og oftest. I 2023 er fortellinger som «A Man Called Otto» mangelvare. Det er som om filmindustrien har glemt, eller valgt å ignorere, en hel demografi (eller to).

Slik sett er det mulig å tilgi «A Man Called Otto» dens svakheter (forutsigbarheten, som jeg nevnte, og den innstendige søtheten, som jeg også var innom). Og det skader jo ikke at «hele» USAs favoritt-bestefar, Tom Hanks, er på sitt mest Tom Hanks-ete her. Om enn i furten utgave sånn innledningsvis.

Ikke noe mesterverk, nei. Uhyre lite ambisiøst, egentlig. Velkjent oppskrift, ja visst. Men om du er i markedet for en dose sorgmunter sentimentalitet i en mørk årstid, er det en fair sjanse for at «A Man Called Otto» vil klare å varme deg.