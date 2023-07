SUBVERSIV PRINSESSEDRØM: Margot Robbie i «Barbie».

Filmanmeldelse «Barbie»: Rosahumanisme

Ikke den filmen noen kanskje tror den er. Men noe bedre.

DRAMAKOMEDIE

«Barbie»

USA. 6 år. Regi: Greta Gerwig

Med: Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera, Will Ferrell, Simu Liu, Ariana Greenblatt

Den Stereotypiske Barbie (Margot Robbie) – Barbien over alle Barbier, selve den blonde ur-Barbien – våkner uthvilt i en hjerteformet seng, står opp, tar seg en dusj (det er ikke noe vann i dusjen), spiser frokost (det er ikke noe melk i kartongen heller) og svever fra tredje etasje i drømmehuset ned til førersetet i den rosa kabrioleten i oppkjørselen.

Hilser på alle de andre Barbie-ene i nabolaget. (Alle kvinner heter «Barbie» i Barbieland, og alle mennene heter «Ken», bortsett fra én, spilt av Michael Cera, som heter Allan og muligens er en produksjonsfeil).

Det er nok en perfekt, solrik og knallrosa dag, og når kvelden kommer blir det jentefest. Alle kommer til å kose seg. Det gjør de alltid. Hver bidige kveld. Himmelen, som David Byrne sang, er et sted der det aldri skjer noe.

FEST HVER KVELD!: Margot Robbie i «Barbie».

Det er kvinner som styrer butikken i Barbieland. Det er de som er leger, politikere og andre samfunnsstøtter. Mennene – kennene – er statister. Pynt. «Vår» Ken, Ryan Gosling, har følelser for «vår» Barbie (altså Robbie). Men hun har ingen for ham. Hun trenger ham ikke, og det er ikke noe som heter sex i Barbieland.

Trøbbelet starter en dag da Barbie plutselig får en helt ny tanke i hodet: Døden! Noe så ubehagelig – hvor i all verden kom den fra? Verre skal det bli. Hun oppdager at hun er blitt plattfot, uegnet for høye hæler, og har fått cellulitt på det ene låret. Barbie må til Barbieland-samfunnets eneste litt utstøtte Barbie, «Weird Barbie» (Kate McKinnon), for å komme til bunns i mysteriet.

«Weird Barbie» ble «rar» fordi eieren hennes i den virkelige verden – den finnes nemlig – lekte vel røft med henne. Slik det hender at jenter gjør når de kommer i en viss alder, og utvikler et behov for å rive hodene av de gamle dukkene sine. «Weird Barbie» mistenker at noe lignende kan ha forårsaket Stereotypiske Barbies plutselige forfall.

Til menneskeland bærer det, via land og vann. Nærmere bestemt til Los Angeles, der leketøysprodusenten Mattel holder til. Barbie finner sin tidligere eier, Sasha (Ariana Greenblatt), uten særlig problemer. Sistnevnte er er nå en frittalende tenåring, en politisert gen z-feminist, og det var en grunn til at hun kastet Barbie i søpla. Det var at hun nå anser Barbie for å være en skadelig innflytelse på seg selv og sine medsøstre. Ja, en fascist, intet mindre.

«SKAL DET VÆRE KEN – ELLER KEN»?: Simu Liu, Margot Robbie og Ryan Gosling (fra venstre) i «Barbie».

En «fascist»! Stereotypiske Barbie må gråte. To salte tårer renner nedover det vakre ansiktet med de perfekte kinnbeinene. Barbie har aldri grått før, og der hun sitter og sipper i parken går det opp for henne at den virkelige verden er kompleks, full av misfornøyde, uperfekte mennesker. Erkjennelsen er skremmende og spennende.

Menneskelige følelser skal snart vise seg å være Barbies minste problem. Ken har nemlig blitt med til Los Angeles, der den mannlige bimboen får lære hvordan ting går for seg i den virkelige verden, der menn bestemmer. Ken liker det han ser. Han bestemmer seg for å ta med konseptet – patriarkatet – hjem til Barbieland.

«PATRIARKAT, SIER DU? HMM, INTERESSANT ...»: Ryan Gosling i «Barbie».

Må Barbie-ene heretter belage seg på å leve i en verden full av maskulin mansplaining? Der de må late som om de er opptatt av ting gutter er opptatt av, som for eksempel «Zack Snyder’s Justice League»? (Her lo undertegnede godt, gitt). Er det rosa paradiset tapt for alltid?

«Barbie» er en film signert den uhyre talentfulle skuespilleren og regissøren Greta Gerwig, med et manus forfattet i tospann med partneren hennes, Noah Baumbach. Begge er nært forbundet med det vi fremdeles kaller «indie»-film, det vil si produksjoner som er blitt til på siden av det mest smurte Hollywood-systemet. Slike har gjerne andre målsettinger enn de mest typiske Hollywood-produksjonene. Også kommersielt.

«Hypen» forut for «Barbie» har således ikke nødvendigvis gjort den noen tjenester. Den er, til en viss grad, blitt solgt inn som en helt annen film enn den er. Det er ingen barnefilm dette. Ikke en komedie for tenåringer heller. «Barbie» er primært rettet mot film- og populærkultur-interesserte som anser seg for å være mer eller mindre sofistikerte, og som allerede kan skrive under på budskapet den bringer til torgs. Med andre ord folk som satt lekene fra barndommen på loftet for ganske mange år siden.

IKONETS OPPRINNELSE: Margot Robbie i «Barbie».

«Barbie» er laget i samarbeid med et leketøysfirma, men er, fargepaletten til tross, ingen typisk Disney-film. Det er ingen ulempe, i hvert fall ikke i en tid da selv Disney har dempet produksjonen av «typiske Disney-filmer». Gerwig har som mål å si noe om temaene vi diskuterer i offentligheten hver dag – fra «glasstak» i arbeidslivet til unge menneskers mentale helse. (En av filmens beste meta-vitser er den om «Deprimerte Barbie»).

Så vil nok enkelte av oss mene at hun gjerne kunne tatt hardere i.

For det er en mild satire, dette – i enkelte strekk noe som ligner en inspirerende motivasjonstale på film. Glimrende å se på, aldri kjedelig, men åpenbart redd for tråkke på for mange tær (inkludert Marttels – og Kens).

Om jeg skal driste meg til å destillere hva det er Gerwig prediker ned til noen korte setninger, blir det disse: Alle mennesker fortjener å leve meningsfulle liv. Gjerne et helt vanlig og «grått» liv – om det er det som er meningsfullt for deg. Lik lønn for likt arbeid? Ikke noe å diskutere en gang. Lek med hvilke leker du vil når du er barn. Men når du blir voksen må du bli et individ. Tenk litt mindre på «kjønnsroller». Reflekter litt mer over den du er.

LIKE PERFEKT HVER ENESTE DAG: Margot Robbie hilser dagen i «Barbie».

De fleste vil kunne slutte seg til dette. Det er ikke kontroversielle synspunkter, og Gerwig er sannelig ikke den første som målbærer dem. «Barbie» er allround humanistisk snarere enn utelukkende feministisk, og påpasselig med å innprente oss at vi ikke må «glemme gutta»: Livet er ikke lett for noen.

Om den i perioder kan bli svulstig og søtladen, sørger Gerwig som regel for å punktere pompøsiteten med en velplassert vits (også helt til sist).

Gerwig har ikke laget den filmen «mange» hadde trodd hun kom til å lage (men som de som kjenner filmskaperen fra før, visste at den aldri kunne bli). Ikke er det den beste filmen hennes heller. Men med litt velvilje kan si at hun skapt noe som lokker til seg et intetanende publikum, på smått «falske» premisser, og deretter serverer noe lettere subversivt. En politisk film, pakket inn i en prinsessedrøm.

At «Barbie» ser ut som toppen av en bløtkake av hardplast og pappmasjé, vil være et betydelig pluss for de fleste. Rosa er en fin farge.