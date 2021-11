STJERNEPAR: George Clooney og Amal Clooney på filmpremiere i London i oktober.

George Clooney: − Jeg ville ikke gifte meg

At George Clooney (60) skulle bli ektemann og far, lå ikke i kortene for en tid tilbake.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske filmstjernen ble i mange år betraktet som evig ungkar, en veldig ettertraktet sådan. Etter å ha avsluttet et fire år langt ekteskap med skuespiller Talia Balsam (nå 62) i 1993, var Clooney ikke ivrig på hverken kone eller barn.

– Aldri mer, uttalte han i flere intervjuer.

Men så møtte han den 17 år yngre britisk-libanesiske menneskerettighetsadvokaten Amal Alamuddin. Kjærlighetshistorien er tema i podkasten «WTF with Marc Maron», og People refererer.

– Hør her, jeg ville ikke gifte meg, og jeg ville ikke ha barn. Men så spaserte dette ekstraordinære mennesket inn i livet mitt, og jeg ble hodestups forelsket. Jeg visste der og da, fra det øyeblikket jeg møtte henne, at alt kom til å forandre seg, sier Clooney.

FORELSKET: Amal og George Clooney under BFI London Film Festival i oktober.

I dag har de to tvillinger på fire år.

Også det kom som en stor overraskelse på Clooney – at det skulle komme to samtidig. Han forteller om da de etter ultralydundersøkelsen fikk vite at det var en liten gutt i magen.

– Jeg tenkte: Det blir en gutt, fantastisk. Og så sa de at «Den andre er en jente». Min reaksjon var da: Oi, skitt. Jeg ble ganske nummen, for jeg var innstilt på én. Men jeg elsker det nå, sier 60-åringen.

Amal (43) og George ble smidd i hymens lenker i Venezia september 2014.

Et glimt av Amal Clooney i arbeid (artikkelen fortsetter under videoen):

Clooney var 52 da han giftet seg og 56 da han ble pappa for første gang. Det var først etter at de hadde vært gift i ett år at de begynte å diskutere familieforøkelse. Under et besøk noen venner, som hadde et svært høylytt og viltert barn, endte George og Amal med å ta en spasertur.

Hun snakket da om hvor heldige de var, mens han responderte med at de var heldige som hadde funnet hverandre.

– Da sa hun at hun mente en sånn lykke bør deles med flere. Og etter å ha tenkt på det i ett minutt, sa jeg at vi burde prøve, hvis hun virkelig hadde lyst.

Clooney legger til at det for ham var et veldig følelsesladet øyeblikk, for han trodde at det å få barn, ikke var noe som lå i kortene for ham. Og det hadde han egentlig vært ganske komfortabel med.

Om «Rust»-tragedien

Clooney får under podkastsamtalen også spørsmål om å dele tanker rundt tragedien på «Rust»-settet nylig, der filmstjernen Alec Baldwin (63) ved et uhell skjøt og drepte en kvinnelig filmfotograf og skadet regissøren.

– Hver eneste gang jeg mottar en pistol på settet – absolutt hver eneste gang gang de gir meg et skytevåpen, så ser jeg på det og åpner det. Jeg viser det til personen jeg skal sikte på, og jeg viser det til crewet. Hver eneste gang. Og så leverer jeg våpenet tilbake til våpenansvarlig når jeg er ferdig, sier Clooney.

Han sier at han vet at Baldwin ikke hadde til hensikt å skade noen, men at våpensikkerhet bør være aller største prioritet på ethvert filmsett.