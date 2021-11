SPILLER SAMMEN: Axel Bøyum, kjent fra «Delete me» og «Heimebane» og «Exit»-skuespiller Jon Øigarden skal spille i «Gulltransporten».

Jon Øigarden og Axel Bøyum spiller i ny norsk storfilm

Jon Øigarden og Axel Bøyum skal sammen med Sven Nordin spille i den kommende norske krigsfilmen «Gulltransporten». Men det som omtales som en storfilm skal ikke vises på kino.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Viaplays første norske spillefilm «Gulltransporten» forteller historien om nordmennene som måtte stjele Norges gull før nazistene fikk tak i det, etter okkuperingen 9. april 1940.

«Exit»-stjernen Jon Øigarden har hovedrollen som stortingssekretæren Fredrik Haslund – som ble satt til å lede den farlige ekspedisjonen.

– Jeg likte rollen umiddelbart. Her har du en mann som på ingen måte er en tradisjonell krigshelt. Han er ikke barskest i klassen, han er en vanlig partisekretær som tar på seg et enormt oppdrag: Å redde det norske gullet fra verdens største krigsmakt, forteller Øigarden i en pressemelding.

I tillegg til Øigarden er «Wisting»-skuespiller Sven Nordin og Axel Bøyum, kjent fra «Delete me» og «Heimebane», også bekreftet til det Nent omtaler som en storfilm, som regisseres av «Børning»-regissør Hallvard Bræin.

SKUESPILLER: Sven Nordin skal spille en gretten lastebilsjåfør med en sterk pliktfølelse, men som også har sansen for kalde øl og det gode liv når muligheten byr seg.

Vises ikke på kino

Innspillingen av filmen starter tidlig neste år. Forventet premiere på Nent Groups strømmetjeneste Viaplay er mot slutten av 2022.

Det betyr at filmen ikke kommer til å vises på kino.

Kinoenes rett til å vise filmer for en eksklusiv periode er under sterkt press fra verdens største produksjonsselskaper som Netflix og Disney. Nå ser det ut til at også Nent satser på eksklusivt innhold.

– Strømming av innhold er stadig en mer sentral del av folks hverdag, og deres forventninger til strømmetjenestene øker hele tiden. Vi har allerede sluppet flere nordiske filmer direkte på Viaplay til stor suksess, sier Filippa Wallestam, innholdssjef i Nent Group.

Det er uvisst hvilket budsjett filmen har.

Nent beskriver originalproduksjonen som en film om en uvanlig gjeng med motstandshelter som i all hemmelighet reddet den norske gullbeholdningen med tyske soldater og bombefly hakk i hæl.

– «Gulltransporten» har en veldig interessant balanse mellom tyngde og letthet, og den holder på spenningen hele veien, sier Øigarden og fortsetter:

– Mange krigsfilmer blir veldig seriøse og skildrer forferdelige menneskelige tragedier. «Gulltransporten» skiller seg ut i sjangeren som en morsom og underholdende film med glimt i øyet. Seerne skal kunne slenge seg ned med popkorn i fanget og bli underholdt fra første sekund, sier Øigarden.