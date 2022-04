HOLLYWOOD-STJERNE: Bruce Willis i Los Angeles i 2019.

Ga Bruce Willis verstingpris – trekker den tilbake

The Golden Raspberry Awards kåret Bruce Willis (67) til filmversting nylig. Nå gjør de helomvending.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

The Razzies, som den tvilsomme hederen heter på folkemunne, deler hvert år ut sine mindre ettertraktede titler dagen før Oscar-gallaen kårer sine svært høythengende priser.

I år mente The Razzies at Willis hadde gjort seg fortjent til «utmerkelsen» for hele åtte filmer det siste året. Da gikk de rett og slett til det skrittet å opprette en helt egen kategori kun for ham – «Årets verste Bruce Willis-film». Til slutt var det 67-åringens «Cosmic Sin» som «vant».

Etter at Willis’ familie tidligere denne uken gikk ut med kunngjøring om at Willis lider av afasi og må legge karrieren på hylla, har prisutdeleren snudd.

«Etter en grundig vurdering har The Razzies besluttet å trekke tilbake prisen til Bruce Willis, på grunn av hans diagnose, som vi nå har fått kjennskap til», skriver de i en pressemelding ifølge CNN.

«Hvis en persons medisinske tilstand spiller inn på prestasjonen, så innser vi at det ikke sømmer seg å gi vedkommende en Razzie», legger de til.

Fikk massiv kritikk

Helomvendingen kommer etter at The Razzies de siste par døgnene har druknet i kritikk i sosiale medier – og etter at de meldte at prisen ikke skulle rokkes ved. Mange ytret nemlig krav om at de måtte trekke tilbake prisen i lys av det som nå er kommet frem.

Da nyheten om diagnosen kom, la The Razzies ut denne Twitter-meldingen, som de etterpå fikk mye pepper for:

Det forsikres nå for øvrig om at Willis-kategorien aldri var ment å bli en fast gjenganger.

Kolleger av Willis gikk onsdag ut og forklarte om svært vonde dager på ulike filmsett de siste årene, som følge av at Willis er blitt stadig mer redusert.

Til tross for helsesituasjonen har Willis spilt i 22 filmer de siste fire årene.

Afasi innebærer ifølge Norsk Helse Informatikk problemer med å uttrykke tanker verbalt og/eller forstå tale. Sykdommen ses hyppigst i sammenheng med hjerneslag, men de finnes også ved andre typer skader og sykdommer i hjernen. Detaljene rundt Willis’ helse, er ikke kjent.

Her er tilbakeblikk på et av hans glansnummer: