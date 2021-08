SUKSESSRIK: Filmregissør Quentin Tarantino er en av verdens mest populære filmregissører, men vil ikke dele suksessen med moren sin. Her avbildet i 2016. Foto: Laurent Cipriani / TT NYHETSBYRÅN

Quentin Tarantino kuttet moren økonomisk

Da filmregissør Quentin Tarantino var liten lovet han seg selv å aldri dele formuen sin med moren. Det løftet har han holdt.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

En av verdens mest anerkjente filmregissører letter på sløret om hvorfor han aldri har villet dele den økonomiske suksessen med moren.

Bakgrunnen for det hele, ifølge People, er at moren hans skal angivelig ha forsøkt å ende Tarantinos filmambisjoner da han var 12 år gammel.

Siden da ga han seg selv et løfte om å aldri dele den eventuelle formuen han fikk fra karrieren sin som filmskaper.

– Moren min var ikke fornøyd med mine manglende evner på skolen, sier Quentin Tarantino i et intervju med Brian Koppelman i siste episode av podkasten «The Moment».

Han forteller videre om en gang da moren hans ertet og kritiserte han for manusene han skrev.

– Og midt i tiraden hennes sier hun «Og forresten den lille skrivekarrieren din som du holder på med, den dritten er over, fortsetter han.

Moren hans har foreløpig ikke gitt noen kommentar til uttalelsene.

– Ikke noe Cadillac

Tarantino understreker videre at han likte svært dårlig at moren ga han denne reprimanden og gjorde narr av filmdrømmen hans, og svarte derfor:

– «Okay, når jeg blir en suksessfull manusforfatter så får ikke du en eneste øre. Du vil ikke få noe hus. Jeg kommer ikke til å gi deg penger til ferie, ikke noe Elvis Cadillac til mamma. Du får ingenting som følge av det du nettopp sa, forteller han til Koppelman.

Når Koppelman spør han om han har klart å holde løftet svarer han bekreftende.

– Jeg hjalp henne ut av en konflikt hun hadde med skattemyndighetene en gang. Men hun fikk ingen Cadillac, og heller ikke noe hus, sier filmregissøren.

Quentin Tarantino er en av filmverdens mest ettertraktede regissører. Han er blant annet kjent for filmene «Pulp Fiction», «Kill Bill» og «Once Upon a Time ... In Hollywood.»

Tarantino er gift med 37 år gamle Daniella Pick. I fjor fikk de sitt første barn sammen.