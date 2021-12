NÆRE VENNER: Leonardo DiCaprio og Kate Winslet på Oscar-utdelingen i 2016.

Kate Winslet hadde tårevått gjensyn med Leonardo DiCaprio

Kate Winslet (46) og Leonardo DiCaprio (47) hadde ikke sett hverandre på nesten tre år da de møttes i Los Angeles nylig.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Jeg klarte ikke stoppe å gråte, forteller Kate Winslet til britiske The Guardian.

Filmstjernen forteller hvordan corona-pandemien har ført til at hun og DiCaprio ikke har sett hverandre på lang tid.

– Jeg har kjent ham i halve livet, sier hun om kollegaen og vennen hun første gang spilte mot i 1997-filmen «Titanic».

– Det har jo ikke vært sånn at jeg har befunnet meg i New York og han i London, og vi har hatt noen muligheter til å ta en kaffe eller gå ut på en middag. Vi har jo ikke fått forlate landene våre. I likhet med så mange andre vennskap verden over har vi savnet hverandre på grunn av covid, sier Winslet.

Engelskfødte Winslet hadde lenge sin base i USA, men for noen år siden flyttet hun hjem til England. I hvilken anledning de to møttes nå, sier hun ikke noe om.

FILMTRO: Kate Winslet, regissør James Cameron og Leonardo DiCaprio med Golden Globe-statuetten for «Titanic» i 1998.

Winslet forteller at hun fortsatt betrakter DiCaprio som en nær venn.

– En virkelig nær venn. Vi har knyttet bånd for livet, sier hun.

– Visste du at Leo har fylt 47 år? spør Winslet reporteren og mimrer tilbake til da hun hadde 21-årsdag og han 22-årsdag under innspillingen av «Titanic».

Siden spilte de to mot hverandre i «Revolutionary Road» i 2008, da i rollen som ektepar i krise.

Karrierene har bare gått én vei for dem begge etter «Titanic. Både Winslet og DiCaprio er blant verdens mest berømte og ettertraktede Hollywood-stjerner.

Begge har vært nominert til Oscar en rekke ganger, og begge har vunnet hvert sitt gjeve trofé – i tillegg til en rekke andre høythengende priser.

I disse dager har Winslet suksess i TV-serien «Mare Of Easttown». DiCaprio på sin side er angivelig aktuell for hovedrollen i en kommende film om sektleder Jim Jones, hjernen bak Jonestown-massakren i 1978, der over 900 mennesker døde.

På filmnettstedet IMDb.com står både Winslet og DiCaprio i tillegg oppført med en rekke nye prosjekter på hver sin kant.