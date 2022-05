NY SESONG: Den store Netflix-suksessen Stranger Things har nå premiere på ny sesong i USA, senere i Norge.

Kommer med advarsel i ny sesong

I kjølvannet av skoleskytingen i Texas kommer Netflix nå med en advarsel i forkant av premieren på den siste sesongen av «Stranger Things».

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Netflix-suksessen Stranger Things har premiere på sin fjerde sesong for det amerikanske publikummet natt til fredag.

I forkant har Netflix lagt til en innholdsadvarsel til den første episoden, skriver underholdningsmagasinet Deadline.

Advarselen lyder som følger: «Vi filmet denne sesongen av Stranger Things for et år siden. Men gitt den nylige tragiske skytingen på en skole i Texas, kan seerne synes åpningsscenen til episode 1 er urovekkende. Vi er dypt rystet over denne utenkelige volden, og våre hjerter går ut til hver familie som sørger over sine kjære», gjengir magasinet.

Netflix har også redigert beskrivelsen for episoden for å inkludere «Advarsel: Inneholder grafisk vold som involverer barn».

Mens sesong fire er tilgjengelig for amerikanske seere fra 27. mai, må norske Netflix-brukere smøre seg med tålmodighet, da sesongen først er tilgjengelig i Norge 1. juli.

Nok en masseskyting

Tirsdag formiddag amerikansk tid ble nok en skole i USA åsted for en grufull masseskyting, og nok en amerikansk statsborger med våpen i hånd ble drapsmann.

19 barn i alderen syv til ti år og to voksne ble drept i massakren på Robb Elementary School, da den 18 år gamle gjerningsmannen gikk til angrep i småbyen. Barneskolen har omtrent 475 elever.

Også den antatte gjerningsmannen ble drept under hendelsen, av politet.

Skoleskytingen i Texas er nummer 27 i rekken av alvorlige skyteepisoder på skoler i USA – bare hittil i år.

Fersk statistikk viser at skyting nå er den vanligste dødsårsaken blant amerikanske barn og tenåringer. Våpenvold har gått forbi både trafikkulykker og stoffmisbruk.

En rekke politikere og aktivister har bedt om at USA, som har registrert 212 skyteepisoder så langt i år, strammer inn våpenlovene.