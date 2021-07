SKRINLEGGES: Nicolas Cage kommer ikke til å spille Joe Exotic likevel. Serien blir sannsynligvis skrinlagt. Foto: AP, left, Santa Rosa County Jail

Cage: − Kommer ikke til å spille Joe Exotic

Nicolas Cage har en lang rekke spesielle rollefigurer på «samvittigheten». Men serien om «Tiger King» med Cage i tittelrollen som Joe Exotic blir det neppe noe av.

Det skriver bransjenettstedet Variety.

– Jeg har lest to gode manuskripter, men det er mitt inntrykk av at Amazon synes denne prosessen har tatt så lang tid at det ikke lenger er aktuelt for dem å lage denne serien, sier Nicolas Cage til Variety.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)» har blitt en massiv hit på Netflix etter at dokumentarserien hadde premiere i 2020. Den nye serien med Cage i hovedrollen var ikke tenkt som en dokumentarserie, men en dramaserie. Manuset skal ha utgangspunkt i en artikkel i Texas Monthly – «Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild», skrevet av Leif Reigstad.

Joe Exotic har sittet fengslet i Fort Worth i Texas siden han i januar i 2020 ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkerival og dyrevernsforkjemper Carole Baskin (58).

Stridighetene mellom de to, samt Joe Exotics lange lidenskap for store kattedyr, er tidligere blitt solid brettet ut i Neflix-suksessen «Tiger King».

Men tilhengere av Cage trenger ikke så «sørge» for lenge. For det blir mye av Nicolas Cage i hans neste film – da skal han melig spille seg selv i filmen «The Unbearable Weight of Massive Talent» som Tom Gormican står bak.

– Det er ganske skremmende, men jeg er av den oppfatning at så lenge det ikke skader meg er dette en mulighet man bør gripe. Men samtidig er ikke dette meg, men Toms versjon av meg, sier Nicolas Cage.