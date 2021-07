«HVA BLE DET AV OSS?»: Aksel Hennie og Noomi Rapace i «I onde dager». Foto: SF Studios

Filmanmeldelse «I onde dager»: Dårlig smak i verdensklasse

Med god margin den beste splatterkomedien om et ektepar som prøver å drepe hverandre som noen gang er laget her til lands.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

SPLATTERKOMEDIE

«I onde dager»

Norge. 15 år. Regi: Tommy Wirkola

Med: Aksel Hennie, Noomi Rapace, Atle Antonsen, Christian Rubeck, André Eriksen, Stig Frode Henriksen, Nils Ole Oftebro

Tommy Wirkola har helt siden lavbudsjetts-debutfilmen «Kill Buljo» (2007) vært norsk films mest talentfulle (semi-)autodidakt. Ingen har lært så mye på jobben som ham.

Men har han fått det hundre prosent til noen gang, det være seg her hjemme («Død snø», 2009) eller der ute («What Happened To Monday», 2017)? Jeg synes ikke egentlig det. Men det var før nå.

KALD MAT, VARMT HAT: Aksel Hennie og Noomi Rapace i «I onde dager». Foto: SF Studios

«I onde dager» handler om ekteparet Lars (Hennie) og Lisa (Rapace) som skal på helgetur til hytta for å drepe hverandre. Han er en lat såpeoperaregissør med et pengespill-problem. Hun er en skuespiller uten særlig medvind. De er for lengst dyktig lei av hverandre.

Hver gang noen spør Lars om hvordan det går med hustruen, er standardsvaret: «Lisa er Lisa». All konversasjon resulterer i kjekling – selv innsatsen bak en god middag gir god grobunn for en opprivende krangel. Når de spiller Scrabble sammen, er det ord som «hore», «død» og «helvete» som dominerer brettet.

Lars har tenkt på klubbe ihjel Lisa med en hammer, partere henne og senke bitene i fjorden. Lisa har planlagt å skyte hodet av Lars i en «tragisk jaktulykke». Ingen av dem skal lykkes. En mentalt tilbakestående og troløs håndlanger (Fredriksen) og tre fanger på rømmen kommer i veien. Fryktelig i veien.

EN FREMMED BANKER PÅ: Aksel Hennie og Atle Antonsen i «I onde dager». Foto: SF Studios

Wirkola har skrevet «I onde dager» sammen med briten Nick Ball og den ofte hysterisk morsomme skotske satirikeren John Niven. Nå ville det være svært upresist å kalle «I onde dager» for noe så fisefint som en satire. Men de tre har i alle fall sørget for at underholdningen føles «kynisk» (på en god måte) og nådeløs tvers gjennom, opp til og inkludert en punchline-«payoff» som føles uungåelig, men absolutt tilfredsstillende likevel (Nivens verk, tipper jeg).

«I onde dager» gir ikke opp.

Hennie simpelthen kaster seg inn i filmen. Han er en yrkesutøver som har fått erfare hvor forstyrrende det kan være å bli veldig kjent for noe annet enn det man driver med. «I onde dager» er en kraftfull påminnelse om hvor god han kan være – og hvor karismatisk han er når han er god. Han gjør en fenomenal, fryktløs innsats.

HVEM DREPER HVEM NÅ?: Aksel Hennie og Noomi Rapace voktes over av atle Antonsen i «I onde dager». Foto: SF Studios

Rapace følger ham hakk i hæl, og Atle Antonsen, med solid mustasje, er gentleman nok til å ikke prøve å stikke av med filmen, slik han kan. Han spiller lederen av fange-banden, den relativt smarte og helt klart sadistiske Peter. Christian Rubeck og André Eriksen, sistnevnte som den blonde nazist-noldusen Roy, er begge kostelige. Nils Ole Oftebro er gull som gretten gammel MDG-hatende gubbe.

Blodet renner og spruter opp etter veggene, antagonistene slåss med hagler, kniver, vinflasker, biljardkuler og gressklippere. «I onde dager» lanseres som en thriller/action-film, men er en god, gammeldags splatterkomedie. En på alle måter usalig cocktail av blodbad og brutal buskis.

FLOTT BART, SYND MED NESA: Atle Antonsen i «I onde dager». Foto: SF Studios

Hva gjelder det siste er det betryggende å notere at Wirkola ikke helt har forlatt sine røtter i den laveste av den lave komedie: Det er minst én bæsjevits med. Regissøren har stålkontroll på alt det tekniske, og filmen ser sågar helt smashing ut – fanget i et Norge i vakre, melankolske høstfarger.

Det «mellommenneskelige» er, som du skjønner, ikke poenget her. Så skal det sies at regissøren likevel evner å si noe helt greit om de uslitelige båndene mellom mennesker som har lidd sammen.

«BAD TASTE»-AUTEUR: Regissør Tommy Wirkola. Foto: Alen Grujic / SF Studios

Men altså: Norske (og svenske) skuespillere som blir maltraktert etter alle kunstens regler på lerretet, og Atle Antonsen med trynet fullt av fiskekroker: Det er det vi, i dette tilfellet, betaler for å se.

I så måte, i sin sjanger, er «I onde dager» mye bedre enn det meste av det beste fra utlandet.

«I onde dager» har vanlig premiere fredag, og festpremiere i Oslo onsdag kveld.