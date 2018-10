KREVENDE: Tobias Santelmann og Axel Hennie gikk inn i rollene som Joshua French og Tjostolv Moland med hud og hår. Foto: Fredrik Solstad

Aksel Hennie om «Mordene i Kongo»: - Gikk ned 15–16 kilo

FILM 2018-10-24T10:10:02Z

Gikk seriøst inn i rollen som Joshua French - tok av 15–16 kilo, tok Botox i pannen og fjernet deler av tennene.

Publisert: 24.10.18 12:10 Oppdatert: 24.10.18 12:25

– Jeg gikk ned 15-16 kilo fordi Joshua ble syk på et tidspunkt. For å få en lavere hårlinje enn jeg har, tok jeg botox i pannen, fordi jeg har høye, aktive hårlinjer, som det heter, fortalte Axel Hennie til fremmøtt presse onsdag formiddag.

Da møtte hovedpersonene i høstens mest omdiskuterte film, «Mordene i Kongo» - basert på de virkelige hendelsene da Joshua French og Tjostolv Moland ble arrestert og dømt til døden i Kongo - pressen for å fortelle om sine opplevelser før, under og etter festpremieren og første visning i går kveld.

Hennie innrømmet samtidig at forarbeidet til rollen som Joshua French kunne være farefull.

- Man må gå så grundig til verks som mulig. Jeg har vært så opptatt av sannheten at jeg har tatt store sjanser for å innhente den informasjonen. Satt meg selv og folk jeg er glad i i fare for å innhente informasjon. Jeg har hele tiden sagt at jeg har 100 prosent dekning for alt jeg sier og gjør, sier Axel Hennie, som også opplyste at han hadde fjernet deler av tennene sine for å få det mellomrommet som French har.

– Det er ikke lov å ta notater i Kongo. Heller ikke lov å ta de opptakene produksjonen gjorde da Tjostolv levde. Jeg smuglet inn et spionkamera inn i fengselet. Det gjør at samtlige av de ordene som blir sagt, ordrett, er ord Joshua har uttalt. Jeg kommer ikke nærmere sannheten enn det, sier Hennie.

På direkte spørsmål fra VG om hvordan Aksel Hennie kan vite at «svaret finnes i filmen» - slik han har uttalt - svarte Hennie slik:

– Du må stole på meg. Jeg har dekning for alt jeg gjør i denne filmen, alle detaljer. Det har jeg gjennom mitt researchmateriale, svarte Hennie før pressekonferansen ble avsluttet.

Også Tobias Santelmann, som gestalter rollen som Tjostolv Moland, var opptatt av å finne ut så mye som mulig om mannen han spiller.

– Han er blitt litt ensidig fremstilt her hjemme, men han var et menneske av kjøtt og blod han også - med positive sider og negative sider, sier Santelmann.

VG kommer tilbake med mer!