FILMSTJERNE: Tara Reid, her på Comic Con i San Diego i juli i år. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Tara Reid knust av sorg

FILM 2018-10-22T15:57:29Z

Tara Reid (42) fikk hard medfart i amerikanske medier i forrige uke etter en flykrangel. Søndag mistet hun moren sin.

Publisert: 22.10.18 17:57

Filmstjernen har tunge tider. Søndag meldte Reid på Instagram at hun er i dyp sorg over morens død.

« Dagen i dag har vært en av de mest smertefulle i hele livet mitt. Min mor Donna Reid har akkurat gått bort. Hjertet mitt er sønderknust – hvem skal jeg nå ringe hver dag? Hva skal jeg gjøre? », skriver skuespilleren, kjent fra filmer som «American Pie» og «Sharknado».

« For to år siden mistet jeg pappaen min, og jeg hadde aldri før kjent på en så dyp smerte. Nå har jeg mistet mamma også. Men én ting jeg vet, er at de nå er sammen igjen. Mamma og pappa, jeg elsker dere! Hvil i fred, deres lille jente, Tara », skriver hun under et brudebilde av foreldrene.

Under posten strømmer det på med trøstemeldinger og kondolanser. Reid har over 200.000 følgere på bildedelingstjenesten .

Dødsfallet skjedde i kjølvannet av en krevende uke.

Forrige mandag skrev en rekke store amerikanske medier, deriblant TMZ , at Reid var kastet av flyet etter å ha kranglet heftig med en flyvertinne i Los Angeles. Rapportene gikk ut på at Reid ble kastet av flyet fordi hun skal ha forårsaket bråk. Opptrinnet ble også filmet av en medpassasjer, uten at det var mulig å høre hva krangelen gikk ut på. På opptaket kan man imidlertid se Reid forlate flyet med den lille hunden sin.

To dager senere tok Reid selv til motmæle på Instagram og forklarte at hun hadde diskutert med flyvertinnen, som ville at hun skulle plassere hundeburet i hyllen over flysetet, noe hun nektet å gjøre.

« Dyr kan ikke puste der inne, så jeg valgte selv med verdighet å forlate flyet. Det var ikke snakk om å forstyrre freden. I løpet av minutter var jeg om bord i et annet mer hundevennlig fly, der jeg fikk lov til å la hunden min sitte i fanget mitt. Jeg landet trygt i New York », lød det i forklaringen fra Reid.

Reid har en rekke film- og TV-prosjekter på gang. Blant annet holder hun i disse dager på med innspillingen av filmen «Fifth Borough».