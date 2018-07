PLATÅET: Deler av den sjette «Mission: Impossible»-filmen er spilt inn på Preikestolen. Nå får 1500 heldige rogalendinger se filmen på selve platået. Foto: Marie von Krogh

«Mission: Impossible»-billetter revet bort

Publisert: 20.07.18 15:17 Oppdatert: 20.07.18 15:33

Etter 20 minutter var 1500 billetter til den eksklusive førpremieren på Preikestolen utsolgt.

– Du får ikke mer spesielle rammer enn det vi gjør her. En «once in a lifetime»-opplevelse, sier ordfører i Forsand kommune , Bjarte Steinsvoll Dagestad til VG fredag ettermiddag.

Telefonen til ordføreren har ringt i et sett siden Aftenbladet tidligere i dag brakte nyheten om at billettene til den lokale filmvisningen av «Mission: Impossible – Fallout» ble revet bort på knappe 20 minutter.

1. august vises førpremieren på selve Preikestolen, der deler av filmen også er spilt inn.

Billettene ble lagt ut for salg klokken ni fredag morgen. Etter ti minutter var 1100 billetter solgt, før de resterende 400 billettene var borte ti minutter senere.

– Dette er et non-profit arrangement. Vi har satt billettprisen til 100 kroner, og det inkluderer parkering for dem som trenger det. Mange stiller frivillig opp, i samarbeid for regionen, forteller Dagestad til VG.

Kommunene Sandnes, Strand og Stavanger har sammen med Rogaland fylkeskommune tatt del i spleiselaget Forsand kommune regisserer. Eksterne bidragsytere som Østerhus og selskapet SFF er også involvert.

– Nå slutter vi sirkelen. Vi gir en folkefest tilbake til hele regionen, som tok filminnspillingen så godt imot og la til rette, sier Forsand-ordføreren.

Visning uansett vær

Filmen har norgespremiere 3. august – og til tross for at Preikestolen i filmen er lagt til India , er det dramatiske bilder av Tom Cruise som henger utenfor det kjente norske fjellplatået som preger mange av de internasjonale artiklene.

I en oversikt Rotten Tomatoes har laget over de foreløpig anmeldelsene, mottar filmen foreløpig strålende kritikker .

Ifølge NTB vil førpremieren 1. august finne sted nesten uansett vær, med unntak av sterk vind. Ekstra transport vil bli satt opp, og hodelykt antydes som en nødvendig rekvisitt.