FILMREGISSØR: Bryan Singer, her avbildet i Los Angeles i forbindelse med en annen premiere for en tid siden. Foto: Matt Sayles / AP

«Bohemian Rhapsody»-regissør Bryan Singer strøket fra nominasjonsliste

Bafta Awards har fjernet navnet til den amerikanske regissøren (53) etter overgrepsanklager.

Publisert: 07.02.19 09:24







«Bohemian Rhapsody», filmen om den avdøde Queen-legenden Freddie Mercury, har høstet mange priser og kan også håve inn flere Oscar-trofeer senere denne måneden.

Filmens regissør, Bryan Singer, er imidlertid i hardt vær etter ferske anklager om at han skal ha begått seksuelle overgrep mot mindreårige gutter. Nå har Bafta Awards , britenes prestisjetunge filmprisutdeling, besluttet å stryke Singers navn fra listen over vinnersjanser.

«Bohemian Rhapsody» kan fortsatt vinne syv priser, men i den eneste kategorien der regissørens navn sto oppført – nemlig «Outstanding British Film» – er Singers navn nå fjernet.

Singer, også kjent for kassasuksesser som «Superman Returns», «X-Men», «Valkyrie» og «The Usual Suspects», har nektet for å ha begått overgrepene og forklarer beskyldningene med det han beskriver som en «homofobisk svertekampanje».

Bafta sier i en kunngjøring ifølge BBC at de er kjent med at Singer nekter skyld. Arrangørene mener likevel at anklagene er av en så alvorlig art, og at dersom de skulle medføre riktighet, så er «det helt uakseptabelt og uforenlig med Baftas verdier».

Derfor mener de er riktig å suspendere Singer fra prisutdelingen «til utfallet av denne saken er klart».

Sparket

Singer var ikke helt alene om å regissere Freddie-filmen. Han forlot prosjektet tre uker før de var i mål, og den offisielle forklaringen lød på at han måtte ta seg av sin syke mor. En rekke medier meldte imidlertid at det var uenigheter i produksjonen som lå til grunn, og at Singer fikk sparken.

Regissør Dexter Fletcher (53) steppet inn og rundet av innspillingen.

Det var The Atlantic som først omtalte de angivelige overgrepene, hvor flere strekker seg flere tiår tilbake.

Bafta Awards arrangeres i London førstkommende søndag.

POPULÆR: Rami Malec i rollen som Freddie Mercury i «Bohemian Rhapsody». Foto: Alex Bailey, Twentieth Century Fox