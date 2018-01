«Los Bando» og to andre norske filmer tatt ut til Filmfestivalen i Berlin

Filmen, hvor Jonas Hoff Oftebro (22) for første gang spiller mor pappa Nils Ole Oftebro (73), får internasjonal premiere på den prestisjetunge festivalen.

«Los Bando» skal konkurrere i programmet Generation, opplyser Kulturmeglerne i en pressemelding.

I det samme programmet vises også kortfilmene «Tråder» av tidligere Oscar-belønnede Torill Kove (59) og «Hvalagapet» av Liss-Anett Steinskog (28).

- At «Los Bando» er tatt ut til konkurranseprogrammet på Berlinalen, er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier regissør Christian Lo (40).

– Det er veldig hyggelig at festivalen likte filmen vår. Jeg tror det først og fremst skyldes de fantastiske unge skuespillerne – the charming cast of Misfits – som Berlinalen selv omtaler dem som og historien som mange kan kjenne seg igjen i.

– Nåløye

Avdelingsdirektør Stine Helgeland i Norsk filminstitutt sier i en kunngjøring at det er svært gledelig at hele tre norske filmer har nådd gjennom nåløyet til barnefilmprogrammet i Berlin:

– De tre originalskrevne historiene handler på hvert sitt vis om kjærligheten – til musikken, til forholdet mellom mor og datter og den første store kjærligheten. Vi ser frem til å presentere disse filmene til internasjonale agenter og innkjøpere – og ikke minst til entusiastiske tyske barn.

«Los Bando» handler om bandet Los Bando Immortale og deres fartsfylte reise gjennom Norge for å oppfylle drømmen - NM i rock i Tromsø (se filmtrailer øverst i artikkelen). Dette er Jonas Hoff Oftebros første hovedrolle i en spillefilm , og 22-åringen deler lerret med blant andre 16 år gamle Tage Hogness, 15 år gamle Jakob Dyrud og 11 år gamle Tiril Marie Høistad Berger.

På rollelisten står også Jonas’ mer kjente skuespillerpappa, Nils Ole Oftebro (73). Det er første gang de to figurerer sammen i en film. VG intervjuet far og sønn under innspillingen av «feelgood»-filmen i fjor.

– Jeg var litt redd for at pappa kunne komme til å blande seg, siden han har vært i gamet så lenge. Men han klarer virkelig å koble ut papparollen og bare være kollega, sa Jonas den gangen .

Andre kjente navn i «Los Bando», er Frank Kjosås (36), Stig Henrik Hoff (52), Ine Jansen (44), Ingar Helge Gimle (61) og Hans-Erik Dyvik Husby (45).

Pappa Oftebro : - Må glemme at han er sønnen min

Filmfestivalen i Berlin arrangeres fra 15–25. februar. Norske kinogjengere må også vente til denne perioden, nærmere bestemt 16. februar, før de får se filmen.

Siden 1978 har barne- og ungdomsfilmer blitt vist i seksjonen Generation. Vinnerfilmene får Berlins krystallbjørner.

Manuset til «Los Bando» er skrevet av Arild Tryggestad (42). Filmen er produsert av Filmbin ved Trine Aadalen Lo (41) og Nicholas Sando (37).

– Dette er veldig stas. Filmfestivalen i Berlin er en viktig festival, og det er kanskje den som satser tyngst på barne- og ungdomsfilmprogrammet sitt. Å bli tatt ut til konkurranseprogrammet er et kvalitetsstempel, forteller Aadalen Lo.

Det er andre gang Christian Lo har med film i konkurranse under den velrenommerte festivalen. Første gang var med «Bestevenner» i 2010 , en film som markerte seg verden rundt .

Kortfilmene

Torill Koves «Tråder» handler om en kvinne og et barn som blir ført sammen av en magisk, rød tråd. Filmen er produsert av Mikrofilm AS ved Lise Fearnley (48) og Tonje Skar Reiersen, i samproduksjon med National Film Board of Canada. Filmen har tidligere blitt vist ved filmfestivalen i Toronto.

Liss-Anett Steinskogs «Hvalagapet» dreier seg om 12 år gamle Rikkes første møte med store følelser og den såkalte kjærligheten. Kortfilmen er produsert av Gunhild Oddsen (41) og Siw Angell-Olsen (52) .

