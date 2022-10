EN TYSK AMERIKANER PÅ VESTLANDET: Alicia von Rittberg i «Leave».

Filmanmeldelse «Leave»: Stiv skrekk

Vil skremme få, men kjede desto flere.

SKREKKFILM

«Leave»

Norge. 15 år. Regi: Alex Herron

Med: Alicia von Rittberg, Herman Tømmeraas, Stig R. Amdam, Morten Holst, Ellen Dorrit Petersen

Vi er en del som har tenkt at flere norske sjangerfilmer, gjerne i mindre påaktede disipliner som horror og komedie, per definisjon vil være En God Ting.

Slipp de lidenskapelige amatørene løs! La dem prøve og feile og lære på jobben. La dem gi den mer «offisielle» norske filmbransjen – så prektig, liksom, så tung – en oppstiver. «Leave» er en film som får en til å sette spørsmålstegn ved klokskapen i en slik «la de tusen blomster blomstre»-filosofi.

En baby blir funnet på en kirkegård i Massachusetts i 2002. Hun er svøpt inn i et teppe med sataniske symboler på, og har et opp ned kors rundt halsen. Jenta vokser opp hos en adoptivfamilie og blir Hunter White (tyske Alicia von Rittberg, fra «Becoming Elizabeth»). I filmens nåtid er hun i ferd med å forlate redet for å gå på college i Georgetown, Washington.

BLACK METAL-DRONNING: Ellen Dorrit Petersen og Bjørn Myrene i «Leave».

Først bare, uten at pappa får vite det: En kjapp tur til det norske vestlandet, for å komme til bunns i mysteriet om hvem som fødte henne, hvem som forlot henne og hvorfor.

Hva er det hun forventer å finne der? White, som har «klarsynte» episoder, har funnet ut at et norsk black metal-band turnerte i Massachusetts-traktene da hun ble født, og at hun er 99 prosent etnisk skandinavisk. Hun legger to og to sammen, og får 10. Kjøper billett og setter seg på flyet. Blar litt i en mappe med avisutklipp om den norske black metal-scenens «gullalder» (som strengt tatt utspilte seg 10 år tidligere) på vei nordover.

Det tar ikke lang tid før hun er på sporet. White oppsøker metalvokalisten Cecilia (Ellen Dorrit Petersen) i den tro at hun kanskje er moren. Det er hun ikke. Men hun har oversikt over miljøet. Hunters mamma viser seg å være black metal-«groupien» Anna (Maria Alm Norell), en av flere kvinner fra den særdeles patriarkalske Norheim-klanen som møtte en ublid skjebne.

FORKNYTT FAMILIE: Gerald Pettersen (til venstre) og Herman Tømmeraas i «Leave».

Alle tror at det var kjæresten hennes, Kristian (Morten Holst), som ryddet henne av veien (i en kirkebrann, selvsagt). Men mysteriet er dypere enn som så. Norheim-ene er uhyre gjestmilde, og anerkjenner Hunter som Annas datter i sekundet hun tropper opp på døren deres. Men er det ikke noe innmari forknytt med denne familien? Hunter skal snart erfare at vestlandet har sine seksuelt frustrerte religiøse galninger.

«Leave» er full av lange, poengløse scener som gir liten eller ingen mening. Jeg skal, av plasshensyn, begrense meg til noen av de som fikk meg til å humre.

Det var noe så teit som parykken til Kristian på det som skal være et gammelt bilde av ham og Anna. Det var hvordan Anna hadde en egen evne til å gå rett på det hun til enhver tid lette etter, det være seg en dagbok eller et hemmelig rom bak en knirkete dør. Det var at Stian Norheim (Herman Tømmeraas) helt umotivert gikk rundt og røykte sigg i et hus det var viktig at ingen skulle ferske at han hadde oppholdt seg i.

SATANISK SMIL: Herman Tømmeraas i «Leave».

En evne til å forlyste seg med slike detaljer kommer godt med om man skal se «Leave». Å bli spent eller skremt kan du nemlig ikke forvente. Selv om Herron gir oss en håndfull pliktskyldige «jump scares» og spøkelser i liksminke. Selv om Immortals gitarist Harald Nævdal har laget musikken, og Gorgoroth-vokalisten Gaahl dukker opp i en kort-kort «cameo».

Regissøren, som har en endeløs rekke musikkvideoer- og dokumentarer på CV-en, og har jobbet mye i utlandet, demonstrerer brukbar teknisk kompetanse. Han vet hvordan man plasserer et kamera. Men det er svært lite i «Leave» som tyder på at han besitter den langt mer sammensatte og mystiske evnen det er å fortelle en historie med lyd og bilder.

Det er leit, for en skrekkfilm som trekker veksler på norsk black metal er en – om ikke god, så i hvert fall salgbar idé. Etter «Leave» går det nok et par tiår før noen prøver seg igjen.