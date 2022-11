SUPERHELT: Du har sikkert sett Dwayne Johnson i raske biler og med store våpen - nå kan han også fly.

«Black Adam»-stjerne avslører Superman-konflikt

Dwayne «The Rock» Johnson avslører at han og Warner Bros. var uenige om Superman sin fremtid i DC-universet. NB! Saken kan inneholde spoilere for «Black Adam».

Actionhelten nyter for tiden gode tall for filmen «Black Adam». Filmen handler om en slave som får superkrefter, og som legger ut på tokt for å hevne sin avdøde sønn. Blockbusteren har i skrivende stund sikret en sum på 378 millioner dollar, noe som gjør den til den tolvte mest inntjenende filmen så langt i 2022.

Og Johnson, som selv spiller hovedrollen, har lenge hatt planene klare for hvordan filmen skulle oppnå suksess. I en video stjernen la ut på Twitter forrige uke, forklarer han at han var fast bestemt på å bringe tilbake Henry Cavill i rollen som Superman. Koste hva det koste ville.

– Vi ville ikke ta nei for et svar, sier Johnson i videoen.

Warner Bros. hadde nemlig gjort det tydelig at de ikke ønsket at Cavill skulle opptre i filmen.

– Det finnes ingen logisk måte å utvide DC-universet, og samtidig sette den største superhelten noensinne på sidelinjen. Det er umulig, fortsetter Johnson.

COMEBACK: Johnson fikk viljen sin, og i «Black Adam» tar Henry Cavill igjen på seg blå kondomdress, like super som alltid.

Hyller Cavill

Og «The Rock» fikk viljen sin. I «Black Adam» gjør Henry Cavill en gjesterolle som Superman. Ifølge Johnson var det heller ikke noe tema å caste en ny skuespiller.

– Det var ingen andre. Henry Cavill er vår generasjons Superman, og etter min mening den beste. Og jeg sier jeg med all respekt for de andre skuespillerne.

Verdens mest berømte superhelt er tidligere spilt av blant annet Christopher Reeve, som gestaltet rollen flere ganger på 70- og 80-tallet.