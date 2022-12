LEGGER IKKE NED VÅPNENE: Carl Martin Eggesbø i «Kampen om Narvik».

Filmanmeldelse «Kampen om Narvik»: Årets nest beste norske krigsfilm

Enda en ambisiøs film om andre verdenskrig i Norge.

KRIGSFILM / DRAMA

«Kampen om Narvik»

Premiere på kino 25. desember

Norge. 12 år. Regi: Erik Skjoldbjærg

Med: Carl Martin Eggesbø, Kristine Hartgen, Stig Henrik Hoff, Henrik Mestad, Kari Bremnes, Emil Johnsen

Mye går stadig galt her i verden, men på ett felt er det fremgang: De norske filmene om andre verdenskrig (det lages fremdeles forrykende mange av dem) er blitt bedre, og i alle fall mer sofistikerte og komplekse.

Det tok sin tid – 75 år, si. Men nå er norsk film moden nok til å gjøre noe annet enn å sette opp statuer av rene, ranke, patriotiske helter. «Den største forbrytelsen» (2020), «Krigsseileren» (2022) og nå «Kampen om Narvik» – dette er historier som vil noe mer enn bare å få det patriotiske blodet til å bruse.

FARLIG BALANSEGANG: Kristine Hartgen i «Kampen om Narvik».

I april 1940 er Narvik en av de viktigste byene i Norge for den tyske okkupasjonsmakten. Svensk jernmalm blir sendt med Ofotbanen og deretter skipet ut fra Nordlands-byen, og tyskerne, som trenger jernmalmen til krigsindustrien, ønsker å tilegne seg full kontroll over virksomheten. Engelskmennene gjør sitt beste for at de ikke skal klare det.

Et (fiktivt) ungt ektepar med et lite barn, Gunnar (Carl Martin Eggesbø) og Ingrid Tofte (Kristine Hartgen) blir sentrale skikkelser i dramaet.

UBUDNE GJESTER: Kari Bremnes, som hotelldirektøren Polly, må overlate etablissementet sitt til tyskerne i «Kampen om Narvik».

Gunnar fordi han er korporal i troppen til en major, Omberg (Henrik Mestad), som ikke har planer om å legge ned våpnene. Ingrid fordi hun snakker flytende tysk og engelsk. Hun spionerer for den engelske konsulen (Ollie Campbell), og er tolk i samtalene mellom Narviks ordfører Theodor Broch (Emil Johnsen) og tyskernes konsul, Fritz Wussow (Christoph Bach).

Mens Gunnar prøver å stoppe tyskerne med våpen og eksplosiver i fjellene, må Ingrid balansere på en knivsegg i byen, der hun til daglig jobber på Royal Hotell. Ingrid turnerer rollene sine, inkludert den som moren til lille Ole, til perfeksjon. Men hvor lenge?

MAJOR OMBERG: Henrik Mestad i «Kampen om Narvik».

Det er minst et par ting som er forfriskende ved «Kampen om Narvik». Den første er at den utspiller seg et annet sted enn på Østlandet. Den andre er at kvinnene i den, og spesielt da Ingrid, er aktører. Ingrid må leve og virke i en hverdag som er like uoversiktlig og farlig som den mannen hennes befinner seg i. Og begge er bare mennesker. Han er redd. Hun gjør det hun må gjøre for å gi barnet deres en fremtid.

Det mange vil huske best fra «Kampen om Narvik» er at den evner å vise oss krigens effekt på et lite samfunn, et slikt der alle kjenner alle. Samt – ikke minst – kampscenene. «Kampen om Narvik» inneholder tre større slike, hvorav den første er en spennende kamp mot klokken. De to andre, spesielt den som skildrer skyttergravskrig på norsk jord, er blant de mest realistiske og smertefulle jeg har sett i en norsk film.

I KRIG OG KJÆRLIGHET: Kristine Hartgen og Carl Martin Eggesbø i «Kampen om Narvik».

Filmen er strålende fotografert av John-Erling H. Fredriksen (som har vært i krigen før, i den flotte «Flukten over grensen» fra 2020). Bildene er mørke og ekspressive; natten er rød av branner og bomber. Publikummeren føler seg hensatt til tiden og omstendighetene.

Innvendingene blir at miksen av krig og kjærlighetshistorie føles noe konstruert, at majoren blir en karikatur og at «Kampen om Narvik» ikke bringer så mye nytt til det norske krigsfilm-biblioteket – utover å forsterke og fordype en god tendens.

Men det som kan være norgeshistoriens mest utsatte film – først pandemi, så krigen i Ukraina – har vært verdt å vente på. Årets nest beste norske krigsfilm, etter «Krigsseileren».