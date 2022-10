HOVEDROLLER: Billy Eichner (t.h.) og Luke Macfarlane på «Bros»-premiere i Los Angeles 28. september.

Billy Eichner om «Bros»-flopp: − Streite møtte ikke opp

«Bros», den første romantiske kinokomedien om skeiv kjærlighet fra et stort filmstudio, gikk på en smell i åpningshelgen.

Filmen spilte bare inn litt over 50 millioner kroner etter premieren forrige uke.

New York Times skriver at det er 40 prosent lavere respons enn estimert. «Bros», som distribueres av giganten United International Pictures, plasserte seg med det på en femteplass på Box Office-listen.

Amerikanske Billy Eichner (44), som har skrevet manuset og spiller en av hovedrollene, er skuffet. Han har gått ut på Twitter og uttrykt frustrasjon.

«Dette er dessverre den verden vi lever i. Selv med glitrende anmeldelser, fantastiske Rotten Tomatoes-rangeringer og en toppscore på CinemaScore, så møtte ikke streite mennesker – særlig i visse områder i landet – opp for «Bros». Det er skuffende, men det er bare sånn det er», skriver filmstjernen.

Eichner har mer på hjertet. Han har lagt ut flere meldinger og skriver blant annet at én kinokjede ønsket å trekke tilbake traileren på grunn av «homofilt innhold».

«Men Universal overbeviste dem om ikke å gjøre det. Amerika, fuck you osv. osv.», skriver 44-åringen.

Eichner skriver at «alle som ikke er en homofob raring», bør se «Bros», og at han mener det «er unikt og ekstra mektig å se denne historien på det store lerretet.

Eichner melder for øvrig at kinolista «som alle vet, ikke har noe å gjøre med kvaliteten på en film». Stjernen, kjent fra TV-serier som «Billy on the Street» og «Difficult People», refser i tillegg dem som uttaler seg kritisk uten å ha sett produktet.

«Å tvitre om en film man faktisk ikke har sett, er meningsløst. Det er bare Twitter-bullshit», langer han ut.

Eichner har 2,3 millioner følgere på Twitter.

Variety er blant mediene som omtaler floppen og Eichners reaksjon på den. Nettstedets skribenter mener imidlertid at ikke streite mennesker alene kan klandres.

KOMIKER OG SKUESPILLER: Billy Eichner, her på MTV Movie & TV Awards i Los Angeles i juni.

Ifølge Variety er hverken Eichner eller kanadiske Luke Macfarlane (den andre hovedrollen, red.anm.) der i sine karrierer at de kan betraktes som Box Office-trekkplaster.

Nettstedet skriver også at publikum etter pandemien stiller «enda større krav til stjernestatus», dersom det ikke er snakk om en grøsser- eller superheltfilm.

Handlingen

Handlingen i filmen dreier seg rundt homofile Bobby (Eichner), som lager skeiv podkast, er en aktiv skribent og formann for et kommende LGBTQ+-museum. Han har imidlertid ikke tro på faste forhold. Helt til Aaron (Macfarlane) dukker opp.

«Bros» er regissert av Nicholas Stoller, og den skal ha hatt en prislapp på over 230 millioner kroner.

Filmen har offisiell premiere i Norge 28. oktober, men skal uken før vises under Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF).

Vogue har utpekt «Bros» til årets beste romantiske filmkomedie, et budskap Eichner stolt melder på Twitter: