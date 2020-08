TIL NORGE: Deler av Tom Cruise-filmen «Mission: Impossible 7» skal spilles inn i Norge. Foto: GINNETTE RIQUELME / REUTERS

Tom Cruise-produsent har leid to Hurtigruten-skip

Hurtigruten har leid ut to av sine cruiseskip til filmteamet som for tiden oppholder seg i Romsdalen for å spille inn den syvende utgaven av «Mission: Impossible».

For mindre enn 10 minutter siden

– Hurtigruten har inngått en avtale med produksjonsselskapet Truenorth om utleie av to skip fra slutten av august til slutten av september. De skal leie MS «Vesterålen» og MS «Fridtjof Nansen», bekrefter kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege overfor VG.

– Men hva de skal bruke dem til, må du nesten spørre dem om!

HURTIGRUTESKIP: MS Vesterålen (t.v.) og MS Fram til kai i Åndalsnes helgen for to uker siden. Foto: Espen Moe Breivik

Per Henry Borch i Truenorth er ordknapp om bruken av skipene.

– Det kan jeg ikke si noe om, sier han.

Det er imidlertid klart at iallfall MS «Fridtjof Nansen» blir hotellskip, der det ligger til cruisekai i Hellesylt. Ifølge Hellesylt.info har rådmannen i Stranda kommune bekreftet at skipet skal være hotellskip for Truenorth i høst, og at selskapet har søkt om skjenkeløyve ombord.

les også Gjør klar for Tom Cruise på Åndalsnes

Produksjonsteamet rundt «Mission: Impossible 7», med kodenavn «Libra», har vært i full aktivitet i området de siste ukene, blant annet er det jobbet med å tilpasse gamle jernbanevogner til filmen på Åndalsnes stasjon.

Tidligere denne uken kunne også TV 2 fortelle at regissør Christopher McQuarrie delte bilder fra Trollveggen på sin Instagram-konto.

Det er ikke første gang McQuarrie deler norgesbilder på Instagram - han var nemlig manusforfatter og regissør også på den forrige «Mission: Impossible»-filmen, «Fallout», der Tom Cruise blant annet henger fra Preikestolen.

Etter at innspillingen i Norge var ferdig i 2017, takket han det norske folk varmt.

Per Henry Borch i Truenorth forteller at det har oppstått forsinkelser i hele produksjonsplanen til filmen, men at de er løsningsorienterte og bretter opp ermene for å ta inn den tapte tiden.

– Vi har hatt mye dårlig vær og ligger litt bakpå. Det er jo et byggesett, dette her - du får ikke opp tårnet før grunnmuren er på plass, og akkurat nå mangler vi noen legoklosser, sier Borch.

les også Nye detaljer fra «Mission: Impossible»: Ansetter 200 nordmenn

Tidligere i sommer skrev VG at Tom Cruise i telefonsamtale med kulturminister Abid Q. Raja (V) uttrykte et sterkt ønske om å filme i Norge. Den samtalen førte til syvende og sist at Norge lempet på de strenge smittevernreglene og gjorde endringer i forskriftene.

– Vi skal åpne Norge sakte og gradvis, og dette er en del av gjenåpningen. Det gjøres to forskriftsendringer for å muliggjøre at produksjonen bak «Mission: Impossible» kan komme til Norge. Det første er unntak fra innreiserestriksjonen. Det andre er endring i coronaforskriften, sånn at de slipper karantene i Norge, sa kulturminister Abid Q. Raja til VG den siste dagen i juli.

les også Tom Cruise får unntak fra regjeringen – kommer til Norge

Etter det VG kjenner til, er det innført et strengt smitteregime ombord på de innleide båtene fra Hurtigruten og ellers på de stedene der filminnspillingen foregår, og alle involverte testes for smitte en til tre ganger i uka.

Borch i Truenorth bekrefter at de tar smittevern på alvor.

– Våre smitteverntiltak er langt strengere enn det vi faktisk er pålagt å følge, sier han til VG.

Publisert: 26.08.20 kl. 16:48

Fra andre aviser