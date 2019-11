TILBAKE PÅ LERRETET: Ved hjelp av datateknologi skal James Dean etter planen gjenopplives som skuespiller, 65 år etter sin død. Foto: AP

James Dean klar for sin fjerde filmrolle

Filmlegenden døde i 1955, bare 24 år gammel. Neste høst kommer han til en kino nær deg.

Det melder Hollywood Reporter.

Det er selvfølgelig kreativ bruk av CGI-teknikken – computer generated imagery – som gjør det mulig å ansette en skuespiller som neste år har vært død i 65 år.

Det er duoen Anton Ernst og Tati Golykh som står bak prosjektet, og de har fått tillatelse fra James Deans etterlatte familie.

– Vi lette høyt og lavt etter den perfekte karakteren til å spille rollen som Rogan, som har noen ekstreme karaktertrekk, og etter måneder med research, bestemte vi oss for James Dean, sier Anton Ernst til Hollywood Reporter.

Filmen får samme navn som boken den er basert på, «Finding Jack». Gareth Crockers roman handler om hvordan 10.000 hunder som ble brukt av militæret under Vietnamkrigen regelrett ble forlatt og overlatt til seg selv etter krigens slutt.

– Vi føler oss veldig beæret over at familien hans støtter oss og vil ta alle forholdsregler for å sikre at arven etter han som en de største filmstjernene i historien blir ivaretatt. Familien hans ser på dette som hans fjerde film, en film han aldri rakk å lage, sier Anton Ernst.

Nå håper Hollywood at dette eksperimentet kan overføres på andre døde stjerner.

– Dette åpner for en rekke mulighet for mange av våre klienter som ikke lenger er med oss, sier Mark Roesler som er styreformann i CMG Worldwide og representerer rettighetene til hele 1700 avdøde kultur- og sportspersonligheter som Burt Reynolds, Christopher Reeve, Ingrid Bergman, Bette Davis, Jack Lemmon og Neil Armstrong.

James Dean hadde legendestatus allerede da han døde i en bilulykke i 1955 og har siden vokst seg til å bli et av de største kulturelle ikonene i amerikansk underholdningshistorie.

Han rakk kun å ferdigstille tre filmer; «Øst for Eden», «Giganten» og «Rotløs ungdom» («Rebel Without a Cause»).

