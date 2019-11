STØTTE: Hilaria Baldwin sier støtten fra familien og alle følgere hjelper på sorgen. Her er hun og ektemannen Alec på prisutdeling i Los Angeles i januar. Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hilaria Baldwin etter spontanaborten: – Å være sammen med barna og mannen min hjelper masse

Tidligere denne uken delte Hilaria Baldwin (35) at hun og ektemannen Alec Baldwin (61) hadde mistet sitt andre barn på syv måneder. Nå sier hun det går bedre.

Nå nettopp

Skuespillerparet har fire barn sammen, og har vært åpne om at de har forsøkt å få et femte barn, men at Hilaria spontanaborterte for syv måneder siden.

Mandag delte hun det triste budskapet med sine følgere på Instagram, at paret nok en gang hadde mistet et ufødt barn - denne gangen fire måneder på vei.

Hilaria delte en video av seg selv og datteren Carmen, og skrev:

«Vi er svært triste for å dele dette i dag, men babyen vår har gått bort i fjerde måned. Vi vil gjerne at dere skal vite at selv om vi ikke er OK akkurat nå, så skal vi bli det etter hvert. Vi er veldig heldige som har fire friske barn fra før av, og det kommer vi aldri til å glemme».

Lørdag kom Baldwin med en oppdatering til sine 690.000 følgere:

«Jeg har det bedre nå. Jeg har øyeblikk der jeg føler meg bedre og øyeblikk der jeg er veldig lei meg. Men jeg føler at tid, helbredelse og støtten fra alle hjelper meg. Å tilbringe tid med barna og mannen min hjelper masse. Jeg er så heldig som har dem.»

Foto: Skjermdump fra Instagram stories

Baldwin sendte også medfølelse til alle som har lidd samme tap og som ikke har samme støtteapparat:

«Dere er ekte krigere. Jeg sender dere kjærlighet og beundring.»

Alec Baldwin delte senere lørdag et bilde av seg selv og kona, til teksten:

«Denne kvinnen er min beste venn. Jeg vet ikke hvordan min verden ville vært om jeg ikke hadde møtt henne og skapt mitt liv med henne.»

Publisert: 18.11.19 kl. 11:51

