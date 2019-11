SÅR: – Kroppen min har gjennomgått mye det siste ti året - ikke minst de siste fire årene. Jeg har både synlige og usynlige sår, forteller Angelina Jolie i intervjuet med Harpers Bazar. Foto: Magnus Sundholm for the HFPA

Angelina Jolie (44) kaster klærne for norsk fotograf

I et stort oppslått intervju i desember-utgaven av Harpers Bazar poserer filmstjernen nesten naken. Bildene er det den anerkjente norske motefotografen Sølve Sundsbø som har tatt.

I billedserien som Harpers Bazar publiserer og som er tatt av Sundsbø, dekker den 44 år gamle filmstjernen seg bare bak et lett, hvitt og gjennomsiktig slør:

– Kroppen min har gjennomgått mye det siste ti året - ikke minst de siste fire årene. Jeg har både synlige og usynlige sår, forteller Jolie i intervjuet med Harpers Bazar.

Etter at hennes lege advarte henne mot høy risiko for kreft, opererte Jolie bort begge brystene i 2013

- Moren min kjempet mot kreften i et tiår og døde 56 år gammel, skrev Angelina Jolie den gang i et svært personlig innlegg i New York Times.

I innlegget skriver Jolie også at legene mente hun hadde 87 prosent sjanse for å utvikle brystkreft og 50 prosent sjanse for å utvikle eggstokkreft.

– De sårene som ikke synes er det vanskeligste å leve med. Det går opp og ned her i livet. Noen ganger blir du såret, de du er glad i har det vondt. Men nå føler jeg at jeg er i ferd med å vende tilbake og finne meg selv igjen. Ikke minst takket være barna mine som har vært en god støtte, sier Jolie videre i intervjuet.

Hun og eks-mannen Brad Pitt har seks barn sammen - tre biologiske, Shiloh, Vivienne og Knox - og tre adopterte barn sammen, Maddox, Pax og Zahara.

– Jeg skulle gjerne flyttet utenlands, men det kan jeg ikke gjøre før barna er 18 år, sier Angelina Jolie.

KJENT MOTEFOTOGRAF: Sølve Sundsbø, Norges mest internasjonalt kjente motefotograf jobber for de største motehusene og magasinene. Foto: Terje Bringedal

Sølve Sundsbø er født og oppvokst i Norge, men har bodd i London siden 1995. Den norske fotografen har tatt bilder for blant annet Chanel, Dolce & Gabbana, Gucci og Armani, og kjente blader som italienske Vogue og The New York Times.

Sundsbøs billedserie «14 actors acting» i The New York Times vant Emmy-pris for beste nye tilnærming i nyheter og dokumentar, kunst, livsstil og kultur i 2011.

