PREMIERE: Rumer Willis på rød løper før visningen av «Once Upon a Time in Hollywood» i Los Angeles for to uker siden. Her ligner hun sin mor, Demi Moore. Foto: VALERIE MACON / AFP

Rumer Willis ble hetset i årevis: – De kalte meg potethode

Demi Moores og Bruce Willis’ filmaktuelle datter snakker om hvor tungt det var å bli mobbet over nettet.

Sammen med sine to yngre søstre vokste Rumer Willis (30) opp i rampelyset. Med Hollywood-foreldre som Demi Moore (56) og Bruce Willis (64) var noe annet uunngåelig.

Rumer var bare syv år da hun selv debuterte på filmlerretet mot mamma i 1995-filmen «Now and Then». I disse dager er hun aktuell i «Once Upon a Time in Hollywood», som får norsk premiere til uken.

Men berømmelsen hadde en bakside for kjendisdatteren. Rumer opplevde tidlig å få hard medfart i sosiale medier, og det var særlig utseende hennes det gikk ut på.

– De sa jeg hadde et enormt kjeveparti. Og de sa jeg hadde potethode. Jeg var 14 eller 15 og hadde ennå ikke fått noen forståelse for hva selvtillit handler om, forteller 30-åringen til Huffington Post.

KRØLLER: Rumer Willis på en veldedighetsgalla i L.A. i juli. I dag er hun glad i sine naturlige lokker. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rumer forklarer at hun prøvde å forandre seg for å bli likt.

– Jeg tenkte at hvis jeg blir tynn, kler meg på en spesiell måte eller fremstår hyperseksuell, så vil folk verdsette meg.

Tenårene ble en tung tid for Rumer, som også havnet i klammeri med politiet i forbindelse med narkotikabruk.

Den før så populære kjendisbloggeren Perez Hilton (41) moret seg ofte på unge Rumers bekostning, og det var han som i sin tid kom med potetuttalelsen. Hilton har siden beklaget at han har mobbet både henne og andre.

I intervjuet forteller Rumer at de to faktisk møttes på et arrangement.

– Jeg husker han kom bort og sa «Jeg håper du skjønner at det bare er for moro skyld».

NÆRE: Rumer Willis og mamma Demi Moore på en filmpremiere i 2017. Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF

Willis så aldri humoren i kommentarene. Hun ble heller ikke begeistret da et ukeblad for tre år siden fotomanipulerte et bilde av henne for å få haken hennes til å se mindre ut. Da gikk hun offentlig ut og tok avstand.

I dag prøver 30-åringen å være et eksempel for andre. Gjennom sin Instagram-konto, der hun har over 700.000 følgere, er hun opptatt av å spre positivitet. Hun er også åpen om hva hun selv strever med.

«Jeg trengte å ta en pust i bakken og stoppe med å forandre noe på utsiden for å føle meg bedre på innsiden», skrev hun i et innlegg tidligere i sommer. Der betrodde hun at hun i mange år ønsket seg glatt hår i en annen farge enn sin opprinnelige, men at hun i dag elsker sine naturlige krøller og mørke lokker.

2015: Rumer Willis vant amerikanske «Skal vi danse»

Rumer poster også hyppig bilder av sine berømte foreldre, som ble skilt i 2000 etter 13 års ekteskap. Til tross for samlivsbruddet har Moore og Willis i alle år bevart vennskapet.

Foreldrenes råd da det har stormet som verst, har vært å styre unna kommentarfelt på nettet.

– Mamma sier at man kan poste det vakreste bildet og fortelle om hvordan man hjelper barn eller gir av sin tid, men noen vil likevel alltid finne noe å kritisere deg for.

2001: Bruce Willis, Demi Moore og døtrene Rumer, Glenn, Tallulah Belle og Scout Lane på filmpremiere året etter at de ble skilt. Foto: FRED PROUSER / X00224

Publisert: 09.08.19 kl. 10:39 Oppdatert: 09.08.19 kl. 10:55