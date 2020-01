HOLLYWOOD I NORGE: Scarlett Johansson på Joker i Sæbu i mai. Foto: Thor Benjamin Brekken, VG

Fikk 50 millioner til Hollywood-film i Norge

Produksjonsselskapet Truenorth har fått over 50 millioner kroner til to internasjonale filmer som skal spilles inn delvis i Norge. Ifølge BT er én av dem «NMission: Impossible 7».

Linjeprodusent Per Henry Borch er den som har søkt om pengene fra Norsk filminstitutt. Fredag ble det klart at filmen «Libra» for Paramount Pictures har fått 49.625.000 kroner i tilskudd. Tidligere omtalte «Blue Bayou» produsert av Romanoff Productions UK fikk tilbud om 2.975.000 kroner fra NFI. Begge filmene står oppført med «Verdensomspennende kinodistribusjon».

Ifølge ikke navngitte kilder i Bergens Tidende, er «Libra» arbeidstittelen for «Mission: Impossible 7». Som kjent ble deler av «M:I 6» spilt inn i Norge og Prekestolen, selv om scenene i filmen ble lagt til India.

BT skriver at Jake Myers er hovedprodusent for «Libra», og Myers har produsert de to foregående filmene i franchisen. Avisen påpeker også at arbeidstittelen for «M:I - Fallout» lenge var «Gemini» - et stjernetegn i likhet med «Libra».

På filmdatabasen Imdb står det at Christopher McQuarrie både skal regissere og skrive manus til «Mission: Impossible 7». Kjente navn knyttet til produksjonen er Tom Cruise, Rebecca Ferguson og Simon Pegg.

– Vi har egentlig ingen kommentar. «Libra» er et pågående prosjekt. Foreløpig er det ikke tatt en produksjonsbeslutning, sier Borch i Truenorth Norway til BT.

Mye hemmelig

– Det jeg kan si er at «Libra» er en stor film med et solid budsjett med bred internasjonal distribusjon. De har god erfaring i selskapet fra tidligere med lignende produksjoner. Filmen har et stort internasjonalt potensiale og veldig stort totalbudsjett, sier avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i NFI, Stein Helgeland til VG.

At «Libra» får en tildelingsramme på opptil 49,6 millioner, betyr at Paramount har planer om å legge igjen rundt 200 millioner kroner i Norge.

Helgeland opplyser at grunnen til at NFI er så knapp med informasjon om filmene, er at produsentene argumenterer med at det kan ødelegge for muligheten for å komme til Norge i det hele tatt om det kommer ut for mye informasjon for tidlig i prosessen.

Hun sier også at enkelte av innspillingene som har fått støtte, allerede er gjennomført.

I februar i fjor skrev Comicbook.com at «Blue Bayou» er arbeidstittelen på den nye «Black Widow»-filmen, som ble delvis spilt inn på Vestlandet i mai i fjor.

Scarlett Johansson spiller hovedrollen som Natasha Romanoff, med kallenavnet «Black Widow», slik hun også gjør i «Avengers»-filmene.

Pengene er delt ut gjennom insentivordningen som går ut på at filmer og serier med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 prosent av godkjente produksjonskostnader i Norge.

NFI har i denne runden også gitt tilskudd til en ny sesong «Beforeigners» for HBO (22,3 millioner), en ny runde «Ragnarok» for Netflix (7,8 millioner), spillefilmen «Battle II» fra Friland Produksjon og Nettflix (4,75 millioner) og dramaserien «Rigor Mortis» for Motion Blur Films og Netflix (15,85 millioner).

