Takket nei til «Captain America» på grunn av angst

Angsten gjorde at Chris Evans nesten gikk glipp av sitt livs rolle.

Jonathan Falk

Nå nettopp

I Hollywood Reporters podkast «Awards Chatter» forteller Chris Evan om hvordan han begynte å slite med angst allerede i 2007. Dette var rett før premieren på «Fantastic Four: Rise of Silver Surfer» og rett etter et brudd.

Rollen som Johnny Storm var den største i Evans karriere så langt, etter at han ble lagt merke til i «Not Another Teen Movie».

2005: En ung Evans på et pressetreff om den første «Fanstastic Four»-filmen. Foto: Armando Mota / EFE

Under innspillingen «Puncture» i 2010 opplevde Evans sine første panikkanfall, og han forteller at han revurderte hele skuespillerkarrieren.

– Jeg begynte virkelig å tenke over om dette var riktig vei for meg, og om jeg var så frisk som jeg burde være, forteller Evans

Da Marvel tilbydde Evans rollen som Steve Rogers, aka Captain America, takket han i utgangspunktet nei. Han forteller at oppblomstringen av Internett hadde mye å si for beslutningen, og at han taklet dårlig å se folks reaksjoner på nett.

Fra venstre: Emily VanCamp, Chris Evans, Robert Downey Jr., Elizabeth Olsen, Jeremy Renner. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

Etter å ha takket nei flere ganger, snakket Evans med en psykolog.

Han innrømmet for seg selv at han tok beslutninger basert på frykt, og bestemte seg kort tid etter for å bli en Avenger. Evans forklarer at Robert Downey Jr. ble en inspirasjon.

Downey Jr. hadde nemlig sin egen forhistorie før han ble castet som Iron Man. På slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet hadde han problemer med rus, og var inn og ut av fengsel.

– Det er den beste avgjørelsen jeg noen gang har tatt. Jeg er veldig takknemlig for at Kevin Feige (president i Marvel) ikke ga seg og hjalp meg med å unngå et enormt feilskjær, sier Evans.

Publisert: 28.05.20 kl. 17:26

