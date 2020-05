POPULÆR: Reese Witherspoon som Elle Woods i 2003. Foto: FOX

Reese Witherspoon sa ja til ny «Lovlig Blond»

Etter 18 år får fansen gjensyn med den legendariske filmkarakteren Elle Woods.

Vi snakker om Reese Witherspoons signaturrolle – som platinablond, rosakledd jusstudent.

Den første «Lovlig blond»-filmen ble en kassasuksess da den kom på lerretet i 2001, og to år senere kom «Lovlig Blond 2». Men verden har ikke sett det siste av Elle Woods.

NÅ: Reese Witherspoon på Oscar-gallaen i Los Angeles i februar i år. Foto: RINGO CHIU / EPA

Hollywood Reporter melder at Mindy Kaling (40) og Dan Goor (45) har signert en avtale om å skrive filmmanus til «Lovlig Blond 3». Witherspoon (44) gjør comeback i hovedrollen og skal i tillegg være involvert på produksjonssiden gjennom sitt eget selskap Hello Sunshine.

Witherspoon selv skriver på Twitter at «Noen ting er ment å skje».

«Jeg er såååååå glad for å ha Mindy Kaling og Dan Goor til å skrive «Lovlig Blond 3»! Elle Woods godkjenner 100 prosent», lyder det fra 44-åringen.

Allerede for to år siden antydet den Witherspoon at en oppfølger var på trappene, men da skal planen ha vært at de samme manusforfatterne som skrev de to første historiene – Kirsten Smith (49) og Karen McCullah (53) – skulle gjenta oppdraget. Sånn blir det altså ikke.

Reese Witherspoon: – Liker rynkene mine

Witherspoon, Oscar-belønnet for sin innsats i «Walk The Line» i 2005, har spilt i en lang rekke filmer siden oppstarten i 1991 – som «Sweet Home Alabama» og «Cruel Intentions». I den senere tid har hun markert seg i TV-serien «Big Little Lies».

Trolig må fansen vente til neste år før de får se 18 år eldre Elle Woods på kino.

Publisert: 20.05.20 kl. 10:08

