PAR: Joachim Rønning og Amand Hearst på Hearst Castle Preservation Foundation i California i september i fjor. Foto: Patrick McMullan, Getty

«Maleficent»-aktuelle Joachim Rønning gifter seg med Amanda Hearst i sommer

Den norske filmregissøren Joachim Rønning (46) forbereder både Hollywood-premiere og bryllup.

I natt kom første smakebit på «Maleficent»-oppfølgeren «Maleficent: Mistress of Evil». Angelina Jolie (43) gjør reprise i rollen som den kjente heksekarakteren fra «Tornerose». Og regissøren bak det nye fantasy-eventyret er ingen ringere enn Sandefjord-mannen Joachim Rønning.

– Det er veldig spennende og endelig få vist verden noen klipp fra filmen. Dette er lange prosjekter, hvor man blir litt kreativt blind etter hvert, så det skal bli spennende å høre hva folk der ute synes, skriver Rønning i en e-post til VG.

Se traileren her (artikkelen fortsetter under):

Rønning forteller at det var en utrolig opplevelse å jobbe med Jolie.

– Hun går helt opp i rollen som Maleficent: Mistress of Evil.

Med er også Elle Fanning (21).

– Hun er helt fantastisk, og selv i så ung alder klarer hun fint å hamle opp med ringrever som Michelle Pfeiffer og Angelina Jolie, sier Rønning.

At Pfeiffer (61) også er med på laget, ble kjent i fjor vår. Den norske regissøren uttalte da til VG at det var spesielt å få regissere en stjerne som var en del av hans egen filmoppvekst.

– Alt fra «Farlige forbindelser» til Catwoman i «Batman». «Scarface» er jo en klassiker, men jeg tror min favoritt er som Ellen Olenska i Martin Scorseses «Uskyldens tid». Uforglemmelig er selvsagt også flygelscenen i «The Fabolous Baker Boys», uttalte han da fimsamarbeidet med Pfeiffer ble kunngjort.

Den første «Maleficent»-filmen hadde premiere i 2014 og ble en solid hit for Disney med flere milliarder kroner i bilettinntekter.

På spørsmål om hvilke forventninger han har til mottagelsen av traileren og filmen senere, svarer Rønning:

– Helt siden «Max Manus» og «Kon-Tiki» har det vært viktig for meg å legge lista høyt og skape forventninger hos publikum – fordi jeg selv har så høye forventninger til de filmene jeg lager.

«Maleficent: Mistress of Evil» har norgespremiere 16. oktober. Prosjektet er Rønnings første film uten makker Espen Sandberg (47). De to har jobbet sammen helt siden de var små, men gikk hver sitt etter «Pirates of the Caribbean – Dead Men Tell No Tales» i 2017. Duoen står også bak filmer som «Bandidas» samt nevnte norske «Kon-Tiki» og «Max Manus».

Gifteklar

Nordmannen har svært viktige ting å sysle med også på privaten. Om kort tid smis han i Hymens lenker med den amerikanske sosietetskvinnen Amanda Hearst (35).

– Vi gifter oss noen måneder før filmen kommer ut, så det blir et spennende år, røper Rønning til VG.

– Hva jobber du mest med nå om dagen, film eller bryllupsplanlegging?

– En god blanding, heldighvis med mye god hjelp, svarer regissøren.

Hvor, når og hvordan vielsen skal foregå, ønsker imidlertid ikke Rønning å utdype.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Etter å ha postet romantiske bilder på Instagram i august i fjor, bekreftet Rønning overfor VG at han og Hearst var kjærester. På tampen av fjoråret fridde han og fikk ja.

Rønning har to barn fra et tidligere ekteskap. Forloveden har ingen barn og har heller aldri vært gift.

Amanda Hearst jobber både som modell, med veldedighet, og har en toppstilling i motemagasinet Marie Claire. I tillegg er hun milliardærarving til Hearst-dynastiet. 35-åringen er oldebarnet til mediemogulen William Randolph Hearst, og er dermed en av arvingene til The Hearst Corporation, et medieselskap verdt milliarder av kroner. Selv skal hun ha en formue på svimlende 16 milliarder kroner, ifølge blant annet worlddemand.com.

Finansmagasinet Forbes har tidligere kåret Hearst til verdens 7. mest sexy milliardærarving. Tanten er det kjente kidnappingsofferet Patricia Hearst (64), rikmannsdatteren som ble bankraner.

Både Rønning og Hearst deler hyppig romantiske bilder på Instagram. Hun har 182.000 følgere, og han har nærmere 90.000.

Publisert: 14.05.19 kl. 09:47